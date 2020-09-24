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駐紮228公園辦「原民小教室」巴奈挨罰1200元敗訴確定

聯合報 / 記者賴佩璇/台北即時報導

原民歌手巴奈．庫穗駐紮228公園進行原住民傳統領域議題活動，去年4月間遭北市府公園處依違反「台北市公園管理自治條例」裁罰1200元。她不服提告，台北高等行政法院認為不能徒以言論自由及原住民轉型正義等訴求，應受憲法保障，即無視使用規範，否則將使規範形同具文，且恐排擠其他人合法使利公園，判她敗訴確定。

判決指出，巴奈．庫穗自去年1月22日起在228和平公園放置座椅、箱、板架等物，進行原住民族傳統領域議題活動，北市府公園處認為違反「台北市公園管理自治條例」，依作業要點規定3度開具勸導單。

但是，她仍持續滯留於公園內而未移除座椅、板架，因此公園處依違反自治條例規定裁罰1200元。她不服提行政爭訟，台北地院認為原處分並無違法，判她敗訴。

她上訴主張，除用象徵性言論、製作看板等方式表達其政治性言論外，更有以各種原住民裝置藝術、行動藝術、古謠傳唱等方式表達其訴求，在2017年7月至8月間自行申請台北市公園場地，依相關規定只需繳納保證金且會退還。

後來，北市府原住民事務委員會未再協助租借場地，而她知道從2017年9月29日，租借公園場地必須收費，每日需收費7500元。相關規定已違反平等原則，亦即無論於何種目的下使用場地均需收費，事實上已形成僅有能力支付費用者方得使用公共空間。

相關規定未詳細說明何以藉由「收費與否」作為使用公共空間唯一標準，且未設有任何例外規定，也未將民眾使用公共空間目的列入考量，致使台北市公共空間使用僅為有錢人所得享有。

這顯是以不當區別標準所為的差別待遇，已悖於公園做為大眾使用空間本旨，台北市政府相關規定顯已悖於憲法平等原則的要求，原審判決實有違誤。

二審指出，本件應審究爭點為依公園申請使用須知，租借公園必須按時收費可能造成言論自由或其他憲法上所保障基本權利限制，是否具備必要性與適當性。

公園處訂定發布公園申請使用須知，應符合「規費法」及「台北市公園管理自治條例」意旨，且公園屬公共財，基於公共資源有限性，公園處基於有效利用公共資源及使用者付費公平原則，收取使用費，亦無不合。

二審認為，巴奈對於規定知之甚詳，卻仍消極怠於提出申請，遑論提出任何低收入戶等證明文件，申請免徵、減徵或停徵規費，未經許可進行活動，公園處裁處合法。

原民歌手巴奈．庫穗駐紮228公園進行原住民傳統領域議題活動，去年4月間遭北市府公園處依違反「台北市公園管理自治條例」裁罰1200元。她不服提告，台北高等行政法院判她敗訴確定。圖／本報資料照。
原民歌手巴奈．庫穗駐紮228公園進行原住民傳統領域議題活動，去年4月間遭北市府公園處依違反「台北市公園管理自治條例」裁罰1200元。她不服提告，台北高等行政法院判她敗訴確定。圖／本報資料照。

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