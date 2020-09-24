影／詐團設機房在海拔900公尺武界山 警上山一舉成擒

以陳男為首的詐團成員，為躲避警方查緝，向原住民租用南投縣仁愛鄉武界鄉森林保留地，搭鐵皮屋設詐騙機房，向大陸河北省民眾詐財新台幣1500多萬，經刑事警局中部打擊犯罪中心員警，攀登崎嶇山路抵達詐騙機房，以迅雷不及掩耳之速度攻堅破門，逮獲陳嫌等14人，移送南投地檢署偵辦。

詐團主嫌陳男（40歲）等人，為躲避警方查緝，竟向原住民租用仁愛鄉「武界段」（海拔900公尺）森林保留用地，雇用工人於山坡地搭建違章鐵皮屋隔間作為詐騙機房，並沿路設置監視系統監看外部動態。

刑事警局中部打擊犯罪中心員警，數月前接獲檢舉後，報請南投地檢署檢察官指揮偵辦，監控查出詐團在武界山區所設機房，鐵皮屋裡有冷凍庫隔成6間 住14人，從山區產業道路下山 約有15公里遠，主嫌每週會下山一次採買大量菜、肉。

專案小組經過縝密蒐證後， 9月17日下午，動員30名警力，揹負重裝備及攻堅器材，徒步自武界山下攀登半小時崎嶇山路抵達詐騙機房，以迅雷不及掩耳之速度攻堅破門，當場逮捕機房內陳嫌及同夥共14人，並查扣行動電話、筆電、教戰手則、無線分享器、路由器及監視器鏡頭等證物。

警方查出，詐團成員以大陸公安電信局欠匯為理由，詐騙河北省民眾，詐騙2個多月得手300多萬人民幣（1500萬新台幣）。