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騙20歲女友殉情卻獨活 高院：以誓言包裝謊言改判4年刑

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

電競公司客服杜弘宇被控幫助王姓女友自殺，兩人購買助眠藥物和木炭後，返回租屋處「許以同死」；王女一氧化碳中毒身亡，杜因沒吃助眠藥未昏迷，活了下來。士林地院依幫助自殺罪判杜2年8月徒刑，案經上訴，高等法院今仍認定杜幫助自殺，但杜「失約被害人、騙取純潔浪漫的感情」，改判4年徒刑。

高院審判長周盈文在宣判時表示，被害人活潑、亮麗、乖巧，卻在20歲時就殞命，審判者可以充分理解家屬的感受。不過高院仍認定王女是自殺，原因包括她自殺前留有親筆簽名的遺書、案發前關閉臉書與退出LINE群組、將剩餘款項交給班上同學、曾有5道割腕痕顯示輕生過往，且事發當天和杜一起去大賣場買木炭和烤肉架。

高院認為杜弘宇相約殉情，一起去買安眠藥、買木炭，全程參與，犯刑法幫助他人使之自殺罪，但他卻沒有同死。

杜弘宇體內沒有安眠藥成分，證明沒吞服；體內的一氧化碳濃度遠比王女來得低；他事後還可以打電話給媽媽告知王女已死，且可自行站立、對答如流。高院認為杜沒有「謀為同死」。

高院的認定和一審一樣，認為杜弘宇「以誓言包裝謊言」失約被害人，騙取對方純潔浪漫的感情、天真無邪的信任，讓青春的寶貴性命一逝不返，原審判2年8月徒刑過輕，檢察官上訴有理，因此撤銷改判。但高院認為再多的刑法也無法換回一條生命，希望杜能衷心向被害家屬道歉。

杜弘宇和死者2015年4月開始交往，同住在台北市租屋處。士林地院指王女在同年8月17日因感「生無可戀」，萌發輕生念頭，杜雖然不想死，但仍願殉情，因此帶著王女去買助眠藥和木炭；王女吞服藥物後昏迷，吸入過量的一氧化碳而死亡。杜深夜11點多打電話給媽媽，杜母撥打119報案。

說要殉情卻「獨活」的杜表示，因女友覺得「現階段很好」，希望「把時間停留在最美好的時刻」，他認同，決定陪王女「一起走」。杜稱自己也有吃12顆藥，接著生火，兩人抱在一起唱歌，後來就睡著了；他晚間9點因嘔吐而醒來，但女友已冰冷，因想「再死一次」，才沒在第一時間報案。

承辦的士檢女檢察官認為事無蹊蹺，處分杜不起訴，被害家屬聲請再議，訴苦女檢的認知和救人無數的警、消看法都不一樣；檢察長認為這名女檢無法體會不熟稔法律的老百姓的民瘼，接手續偵的另名女檢朝幫助自殺罪查辦，士院一審以該罪判杜2年8月徒刑。

高院開庭時，王父以訴訟參與人的身分表示，杜弘宇到醫院時，體內的一氧化碳濃度為10%，但在救護車上卻表示「沒有不適」、拒絕高壓氧治療，而過去的報章上也報導吸菸者血液中的一氧化碳含量可高達10%以上，況且杜在榮總自述每日抽1包菸、已抽了7年。

王父說，自己也有抽菸，為此特地自費到台大新竹分院檢測，自己的濃度也達6.8%，認為杜還沒用高壓氧治療，體內就已有10%濃度，根本就沒有吸到燒炭所產生的一氧化碳。王母強調杜對她的傷害永遠不會磨滅，她想尋求真相，希望能「演練一遍」，杜的律師卻說「這樣會死人」，辯詞顯然矛盾，指是因杜生炭火，女兒才死亡。

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電競公司客服杜弘宇幫助王姓女友自殺，台灣高等法院批他「以誓言包裝謊言」失約被害人，今判他4年徒刑。資料照片。記者王宏舜／攝影
電競公司客服杜弘宇幫助王姓女友自殺，台灣高等法院批他「以誓言包裝謊言」失約被害人，今判他4年徒刑。資料照片。記者王宏舜／攝影

檢察官 台大

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