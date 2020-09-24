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開庭不到10分鐘 男子暴衝竟想奪門而出被制伏判3月

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

22歲蔡姓男子罹有思覺失調症，因涉違反毒品危害防制條例遭裁定羈押，今年4月14日經提解至台南高分院開庭審理，經法警解除手銬，開庭不到10分鐘，他突起身跳過公設辯護人座位、法庭欄杆，衝至法庭門口欲扳開門逃離，幸經庭務員關上法庭大門，庭外保全見狀也呼叫支援，現場法警及前來支援法警將他制伏。台南地院認蔡犯脫逃未遂罪，處3月徒刑，可上訴。

蔡在開庭時站起身衝出法庭柵欄至門口，所幸及時在門口被攔了下來，他辯稱，不想被關，自己有精神上的疾病，有服用精神藥物。

蔡前因竊盜案件，經法院判處5月確定，去年4月13日執行完畢。今年間，因涉嫌違反毒品危害防制條例案件遭台南高分院裁定羈押。

蔡今年4月14日經提解至台南高分院，10時45分經兩名法警提解至第六法庭開庭，並經法警解除其手銬，開庭持續至10時54分，他突起身跳過公設辯護人座位、跳過法庭欄杆至旁聽席，並衝至法庭門口欲扳開門逃離。

幸庭務員見他跳過法庭柵欄時，即關上法庭大門，庭外保全見狀也呼叫支援，兩法警也立即衝出法庭柵欄攔阻他，且與前來支援的法警共同將他制伏，並將他上手銬，再繼續進行準備程序。而他販售k他命案，經二審審理判應執行8年2月徒刑，他不服已上訴最高法院。

台南地院審酌，他坦承犯行，審理時態度良好，及入監前從事工地工作、罹患失覺失調症及憂鬱症等一切情狀，量處處3月徒刑，可易科罰金。

台南地院認蔡姓男子犯脫逃未遂罪，處3月徒刑，可上訴。圖／本報資料照
台南地院認蔡姓男子犯脫逃未遂罪，處3月徒刑，可上訴。圖／本報資料照

毒品 保全 反毒 思覺失調症

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