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王炳忠、侯漢廷「共諜案」未結 今天起再限境8個月
檢調查辦「陸生共諜」周泓旭案查到新黨青年軍王炳忠、王父王進步、黨工林明正、新黨籍台北市議員侯漢廷利用「燎原新聞網」等替中共發展組織，依違反國安法起訴全案，追加起訴周，台北地院併案審理，還未結案，合議庭今天裁定5名被告今天起延長限制出境、出海8月。
台北地院是在今年1月23日限制5人出境、出海8月，經調查結果，王炳忠、侯漢廷、林明正限制出境、出海前都有數十次入出境之紀錄，王進步自2011年起也有5次入出境紀錄，且大部分前往大陸地區。
法官認為，王炳忠、侯漢廷、林明正都認識大陸官員，均曾供稱有在大陸發展的想法，根據王進步與王炳忠與的LINE對話紀錄，顯示王進步不但知悉王炳忠所結識的大陸官員，也不時為王炳忠處理資金。
法官認為，王炳忠等4人在海外有建立經濟與社會網絡的能力，考量他們犯罪事實為意圖危害國家安全或社會安定，為大陸地區行政、軍事、黨務機構發展組織，有理由認為他們有逃亡之虞，裁定9月23日起延長限制出境、出海8月。
周泓旭部分，裁定指出，周在台並無工作、收入，且家人、資產、生活重心均在大陸，在台社會人際關係牽絆薄弱，有較強出境滯留不歸的動機，也自9月23日起延長限制出境、出海8月。
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