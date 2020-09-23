借20萬每月利息2萬 男子推一把害死多年牌友判8年

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導

新北一名黃姓男子向鄭姓婦人借了20萬元遲未歸還，今年4月被對方要求支付每月2萬元利息，氣憤之下，伸手推了對方一把，不料對方因為腦震盪嘔吐噎死；事發後，他試圖將現場偽裝成瓦斯外洩脫罪，但良心過意不去，又試圖輕生，最終在輕生前一刻被找到，經新北地院審理，今天被依傷害致死罪判刑8年。

判決指出，黃男與鄭婦是多年朋友，但因為借貸關係，每月必須支付1萬元利息給對方。今年4月，他因為鄭婦提高利息到2萬元，又不肯寬限還款時間，氣憤之下，就伸手從鄭婦身後推了一把，導致對方前傾，頭部撞到茶几桌緣，引發嘔吐、食物反溢情形。

黃男因為緊張，第一時間未查看，回過神時，鄭婦已無氣息。他為了脫罪，一路將人從客廳拖到廚房洗水槽，在將瓦斯爐調成漏氣狀態，將事故營造成意外假象，但因為拿走鄭婦的財務讓人起疑，最終因受不了良心譴責，數日後跑到新店輕生，在輕生前一刻被救回。

事發後，黃男被控殺人，但他否認，辯稱不知道會造成如此嚴重後果，從鄭婦家拿走的財物也都沒有用過。

法院調查，黃男試圖輕生前已寫好遺書，內容除了委託發現者將遺書交給警方，也坦承自己是鄭婦命案的涉案人，清楚交代事發經過及鄭婦財物的存放位置，最後也寫下「錯事已造成，對不起大家」等語。

法院認為，黃男將鄭婦財物藏起來不敢使用，可見其內心矛盾混亂，由此也可推測其在伸手推鄭婦的當下並無認知到行為會造成對方死亡，因此認定其沒有殺人的犯意，最後改以傷害致死量刑，侵占鄭婦財物部分則處罰金1萬元。全案可上訴。

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黃姓男子不滿鄭姓婦人調高利息，氣憤之下，推了對方一把，未料對方腦震盪，終因嘔吐噎死。示意圖／Ingimage
黃姓男子不滿鄭姓婦人調高利息，氣憤之下，推了對方一把，未料對方腦震盪，終因嘔吐噎死。示意圖／Ingimage

新北 殺人 事故

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