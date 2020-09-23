聽新聞
test
0:00 / 0:00

網友留言「果凍連垃圾都不如」 法院認定罵郭台銘判罰8千

中央社 / 新北23日電

鴻海集團創辦人郭台銘。聯合報系資料照／記者余承翰攝影
鴻海集團創辦人郭台銘。聯合報系資料照／記者余承翰攝影

新北市一名姚姓男子去年在PTT留言「果凍怎麼會是垃圾？連垃圾都不如」等語，鴻海集團創辦人郭台銘不滿提告公然侮辱。法院認定「果凍」是指郭台銘，判處罰金8000元，可上訴。

姚男去年10月17日在「PTT 網站」政黑板上，看見一名網友發表的文章「葉元之真他媽有梗XDD」，便以自己的帳號推文稱「果凍怎麼會是垃圾？連垃圾都不如」。郭台銘認為姚男的留言貶損他的社會評價，向刑事局提告。

新北地檢署偵辦時，姚男否認犯行，辯稱：「誰說果凍一定是郭台銘，我沒有指名道姓，我不是在罵郭台銘；我不喜歡果凍，果凍是垃圾食物，果凍常常噎死人。」

檢方認為，「果凍」一詞是郭台銘有意代表國民黨角逐2020總統大選之際，支持者幫他取的別稱，甚至有出版品「從郭董到果凍：相信郭台銘」一書，網路資料也查得到。

檢方認為，「果凍」指「郭董」，乃全國具有一般智識者均知悉事情，姚男具有社會經驗者，亦無特殊原因，豈可能不知，其所辯顯悖於常情，應不可採。

檢方起訴後，新北地方法院審理時認同檢方理由，認為姚男犯後態度不佳，且未能與郭台銘和解，郭台銘的代理人也表示不需調解、依法處理，因此法院依公然侮辱罪判處姚男罰金新台幣8000元，得易服勞役8天，可上訴。

郭台銘 公然侮辱 郭董 PTT

延伸閱讀

鴻海副董李傑首現身SEMICON論壇 不忘提郭台銘、劉揚偉

年收破百萬！女友一餐不超過70元他嫌節儉 網怒：快放生人家

周杰倫「娘子軍」球友團陣容　驚見千億首富夫人

遠傳與亞太結親 台灣大下一步會連線台灣之星嗎？

相關新聞

王炳忠、侯漢廷「共諜案」未結 今天起再限境8個月

檢調查辦「陸生共諜」周泓旭案查到新黨青年軍王炳忠、王父王進步、黨工林明正、新黨籍台北市議員侯漢廷利用「燎原新聞網」等替中...

網友留言「果凍連垃圾都不如」 法院認定罵郭台銘判罰8千

新北市一名姚姓男子去年在PTT留言「果凍怎麼會是垃圾？連垃圾都不如」等語，鴻海集團創辦人郭台銘不滿提告公然侮辱。法院認定...

崙背清潔隊員涉貪 縱容非法堆置廢棄物3人羈押2人交保

雲林地檢署昨天指揮雲林縣調查站，偵辦崙背鄉公所清潔隊員涉嫌向廠商收賄案，共傳訊崙背鄉公所清潔隊員、環保清運公司等8人到案...

藍議員質疑假三倍券不罰確定 不排除告蘇貞昌公然侮辱

台南市國民黨議員王家貞與李中岑今年7月間舉辦記者會，質疑有假的三倍券，事後被行政院長蘇貞昌質疑是造謠，要求法辦，經法院裁...

影／「看到火車就掉淚」 殉職鐵路警李承翰母：希望官司贏

法務部長蔡清祥、保護司長黃玉垣等人，今天下午到去年殉職的鐵路警察李承翰家中，慰問李母張秀珍，李母直言現在不敢搭火車，停平...

台中更保中秋送愛逗陣行 幸運草市集商品展售會

中秋月圓人團圓，台灣更生保護會台中分會結合社會資源辦理「中秋送愛逗陣行」中秋節關懷活動，分送清寒更生人家庭中秋月餅、柚子...

中市政風處長爭議落幕 盧秀燕與蔡淸祥熱線接受詹政曇

針對台中市政風處長詹政曇案，歷經49天爭議落幕，據指出市長盧秀燕與法務部長蔡清祥熱線，雙方化解歧見，詹政曇可望宣誓就任政...

警察養的狗突竄出害男摔車 備案另一當事人竟寫「狗」

屏東縣高樹鄉王姓男子本月19日清晨6時騎機車行經高樹鄉新豐村泰和路附近的T字路口，遇到一隻警察飼養的狗突然從路口竄出害王...

虛擬貨幣「泰達幣」交易強盜 4嫌搶走買主384萬遭起訴

台中市台灣大道RICH19大樓5月11日驚傳虛擬貨幣「泰達幣」交易強盜案，陳男等4人佯與游男進行泰達幣交易，趁機搶走被害...

連聲喊痛！思覺失調男住院強拉智能不足室友性交被起訴

男子阿強(化名)患有非特定情感思覺失調症，今年5月在台中榮總嘉義灣橋分院治療住院，阿強竟將患中度智能不足室友A男帶到病房...

繩索絞勒、重擊殺害牧羊犬 辯不慎推倒達摩木雕打到狗

台中市民龐姓男子被控以繩索絞勒所養的可麗牧羊犬，再以鈍器重擊牧羊犬頭部致死，經鄰居發報警，檢察官偵訊時，他否認殺害牧羊犬...

酒駕騎車怕受罰撞員警 吃罰單還涉妨害公務官司

林姓男子今天凌晨涉嫌酒後騎機車，因未開大燈遇高雄警方攔查；他先是佯假配合攔檢，卻在警方查他的身分時拔腿要逃，在員警追上後...

熱門新聞

北市敦化國小校長爆跟家長搞不倫 教育局已介入調查

長榮空姐上班日排減肥課程、曠職串長假遭資遣 上訴再被高院駁回

路口停等迴轉接連挨撞 駕駛回過神驚見愛車後半段消失

遠東化纖「道生油」外洩 油氣由新埔擴散至竹市、竹北

蘇嘉全特助捲洩密？高建智稱：「台南海鮮會館」聽來的

白人牙膏被查獲大陸進口 老闆：疫情開工誤裝已退貨

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。