雲林崙背鄉清潔隊傳弊案 3清潔員遭羈押
雲林地檢署接獲檢舉，有人違法提供崙背鄉垃圾衛生掩埋場供廠商堆置、回填廢棄物，傳喚李姓清潔隊員等5人，檢方以李姓清潔隊員等3人有逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。
雲林地檢署主任檢察官江金星今天接受媒體訪問時表示，按規定，崙背鄉垃圾衛生掩埋場已不可堆置，垃圾只能出不能進，但地檢署接獲檢舉，有清潔人員和廠商涉及不法。
江金星指出，崙背鄉公所清潔隊每日有安排人員值班，李姓、徐姓、林姓等3名清潔隊員利用工作之便，讓廖姓和李姓廠商的廢棄物進入掩埋場傾倒，並收受廠商現金賄賂。有關實際賄賂金額還在清查中。
雲林地檢署檢察官黃立夫昨天指揮雲林縣調查站，搜索崙背鄉公所清潔隊辦公室、相關被告住居所等共9處，當場查扣相關證物，並傳訊李姓、徐姓、林姓等3名清潔隊員和廖姓、李姓2名廠商到案說明。
檢方複訊後認為李姓等5人涉及貪污治罪條例和廢棄物清理法等罪，且有逃亡、勾串滅證之虞，今天凌晨向法院聲請羈押。
雲林地方法院今天裁定，李姓、徐姓、林姓3名清潔隊員羈押禁見，廖姓和李姓2名廠商則分別以新台幣8萬、6萬元交保候傳。
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