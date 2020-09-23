跳票31億元 男子賣芭樂票判刑5年半
以林姓男子為首的不法集團，自2014年起陸續用人頭開立24間空殼公司，對外販售空頭支票，跳票金額高達31億元，導致購買者損失慘重，新北地院今天依詐欺取財等罪判林男5年6月徒刑，可上訴。
全案除了林男，負責辦理公司登記、變更負責人的何姓男子，兜售空頭支票的楊姓男子，及協助尋找人頭的馬姓、謝姓和譚姓3名男子，5人因涉案情節及犯後態度不同，分判1年4月到6年不等刑期。
判決指出，林男等人為了一己私利，自2014年開始開立空殼公司，並以1萬5千元到2萬5千元不等金額尋覓願意充當公司負責人的人頭，待公司負責人變更之後，再向銀行申領支票，以一張2800元的代價對外銷售，供購買者作為支付貨款、清償債務或調借現金的擔保品。
有民眾透過何、楊2人購買支票，兌現時才發現其中有假，且跳票金額高達31億元，全案才因此曝光。
審理時，何、譚2人否認犯行。前者將責任推給林男，指公司都是林男成立，後者也說自己是幫忙引薦，不知林男等人目的，但因為其他人均坦承，說法未被採信。
法院認為，林男等人貪圖不法利益，嚴重破壞商業秩序，且都有詐欺、開立不實發票等相關前科，顯見其對於法律歸犯置若罔聞，惡性非輕，因此量處其刑。
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