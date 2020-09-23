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藍議員質疑假三倍券不罰確定 不排除告蘇貞昌公然侮辱

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導

台南市國民黨議員王家貞與李中岑今年7月間舉辦記者會，質疑有假的三倍券，事後被行政院長蘇貞昌質疑是造謠，要求法辦，經法院裁定不罰，警方再提抗告仍駁回，兩名議員今收到裁定書，感謝大家相挺，而議員蔡育輝則表示，蘇貞昌戕害民主言論自由和人權，不排除提告公然侮辱等罪名。

王、李兩名議員下午在國民黨議員蔡育輝、方一峰、許至椿等陪同下，在議會舉辦記者會，感謝各方相挺。

王家貞表示，當初的記者會引發許多紛擾，感謝大家秉持著對這塊土地的熱愛，對於自由、人權、民主的共同信念，此案結果勝訴代表著言論自由，希望能給執政的民進黨善意提醒。

李中岑也說，一路走來真的感謝支持者和家人的一路相挺，在未來的日子裡還是會秉持一以貫之的態度，持續為民發聲，持續監督市政和時政。

蔡育輝則表示，已把相關資料與律師討論，認為蘇貞昌已涉及公然侮辱、妨害司法等，將研究後再決定是否有進一步動作。

兩人在7月舉辦記者會，質疑市面上的三倍券有假，並稱有人拿著三倍券到銀行兌換，被發現是假券，但因為當時尚未開放兌換，議員事後改口並未兌換，而是請銀行協助辨識時發現有假，仍被質疑造謠，蘇貞昌並指示法辦，包括台南市警局與南部打擊犯罪中心等都關切此案，並由警方依照違反社會秩序維護法移送法辦。

經法院裁定不罰後，警方再提抗告，日前法院將抗告駁回，全案確定，合議庭認為，李中岑、王家貞雖有就傳遞相關言論前未查證事實的疏失，但經經濟部中小企業處當日即發布即時新聞立即澄清上開訊息為錯誤訊息，公眾並未因該言論有公眾心生畏懼與恐慌，有害於公眾安全，公眾反因議員提醒及中小企業處的澄清，更加認識如何辨識三倍券的真偽。

台南市國民黨籍議員王家貞（中）、李中岑（右二）等人今天舉辦記者會，說明三倍券一案。圖／黨團提供
台南市國民黨籍議員王家貞（中）、李中岑（右二）等人今天舉辦記者會，說明三倍券一案。圖／黨團提供
台南市國民黨籍議員王家貞（中）、李中岑（右二）等人今天舉辦記者會，說明三倍券一案。圖／黨團提供
台南市國民黨籍議員王家貞（中）、李中岑（右二）等人今天舉辦記者會，說明三倍券一案。圖／黨團提供

記者會 蘇貞昌 公然侮辱

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