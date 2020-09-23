藍議員質疑假三倍券不罰確定 不排除告蘇貞昌公然侮辱

台南市國民黨議員王家貞與李中岑今年7月間舉辦記者會，質疑有假的三倍券，事後被行政院長蘇貞昌質疑是造謠，要求法辦，經法院裁定不罰，警方再提抗告仍駁回，兩名議員今收到裁定書，感謝大家相挺，而議員蔡育輝則表示，蘇貞昌戕害民主言論自由和人權，不排除提告公然侮辱等罪名。

王、李兩名議員下午在國民黨議員蔡育輝、方一峰、許至椿等陪同下，在議會舉辦記者會，感謝各方相挺。

王家貞表示，當初的記者會引發許多紛擾，感謝大家秉持著對這塊土地的熱愛，對於自由、人權、民主的共同信念，此案結果勝訴代表著言論自由，希望能給執政的民進黨善意提醒。

李中岑也說，一路走來真的感謝支持者和家人的一路相挺，在未來的日子裡還是會秉持一以貫之的態度，持續為民發聲，持續監督市政和時政。

蔡育輝則表示，已把相關資料與律師討論，認為蘇貞昌已涉及公然侮辱、妨害司法等，將研究後再決定是否有進一步動作。

兩人在7月舉辦記者會，質疑市面上的三倍券有假，並稱有人拿著三倍券到銀行兌換，被發現是假券，但因為當時尚未開放兌換，議員事後改口並未兌換，而是請銀行協助辨識時發現有假，仍被質疑造謠，蘇貞昌並指示法辦，包括台南市警局與南部打擊犯罪中心等都關切此案，並由警方依照違反社會秩序維護法移送法辦。