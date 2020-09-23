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影／「看到火車就掉淚」 殉職鐵路警李承翰母：希望官司贏

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導

法務部蔡清祥、保護司長黃玉垣等人，今天下午到去年殉職的鐵路警察李承翰家中，慰問李母張秀珍，李母直言現在不敢搭火車，停平交道看到火車眼淚都會掉下來，蔡清祥則說明已勘查9個可做司法精神病院治療地點，預計先做北中南，未來醫療鑑定將以小組方式，可結合各科別專業醫生做診斷會商。

蔡清祥、黃玉垣、嘉義地檢署檢察長繆卓然、犯罪被害人保護協會嘉義分會主委林木釧等人，今天下午到李承翰家中慰問張秀珍近況，除稱讚她日前捐出李父李增文奠儀加上她個人存款，購買關廟麵送嘉義市低收入户的大愛義舉， 也提醒注意健康、保重，祝賀中秋節快樂。

「要不想很困難！」張秀珍坦言，現在最重要的還是希望案子移到台南高分院後能夠打贏，承翰和他爸爸1年內分別離開，她心裡有說不出的痛，現在不敢搭火車、也不敢去火車站，上次只是停在小火車平交道前，內心仍湧上許多激動、忍不住掉下淚來，但她知道要照顧好自己，不要再讓承翰和他父親擔心。

蔡清祥說，法務部跟衛福部都已經針對精神患者犯罪醫療，以及預防犯罪溝通，日前也到全台各地看了9個地點，未來將由行政院決定，哪些可做為司法精神病院，做更健全完整的精神醫療地點。

「監護規定也提出修法！」他說，雖然現在法律上有限制監護最高5年，法務部已經提出修法草案，5年到了如果還要繼續執行監護，可以不限次數延長丶每次3年，但每年都要做評估，另平常對患者關心則要結合社會安全法。

李母回贈關廟麵給蔡清祥等人。記者卜敏正／攝影
李母回贈關廟麵給蔡清祥等人。記者卜敏正／攝影
蔡清祥(右二起)、林木釧、繆卓然，今天到李承翰家中慰問李母(右)。記者卜敏正／攝影
蔡清祥(右二起)、林木釧、繆卓然，今天到李承翰家中慰問李母(右)。記者卜敏正／攝影
蔡清祥翻閱李承翰的同事為李母做的承翰回憶錄。記者卜敏正／攝影
蔡清祥翻閱李承翰的同事為李母做的承翰回憶錄。記者卜敏正／攝影
蔡清祥翻閱李承翰的同事為李母做的承翰回憶錄。記者卜敏正／攝影
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蔡清祥贈送禮盒給李母，提前祝賀中秋快樂。記者卜敏正／攝影
蔡清祥贈送禮盒給李母，提前祝賀中秋快樂。記者卜敏正／攝影

蔡清祥 法務部 李承翰

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