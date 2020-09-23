台中更保中秋送愛逗陣行 幸運草市集商品展售會

中秋月圓人團圓，台灣更生保護會台中分會結合社會資源辦理「中秋送愛逗陣行」中秋節關懷活動，分送清寒更生人家庭中秋月餅、柚子禮盒、肉鬆及復古藍芽收音機播放器等。

活動於今天上午假台中地檢署為民服務中心前，由台中地檢署檢察長毛有增、更保臺中分會主任委員王錦賜、顧問團團長廖學從、台中市紅十字會陳副總幹事麗惠、7-11新勤益門市李委員麗疏，共同啟動此愛心善舉。

臺中更保主任委員王錦賜表示：此次關懷活動共計募集由7-11新勤益門市提供月餅50盒﹔結合臺中地檢署緩起訴處分金，致贈柚子禮盒、肉鬆及復古藍芽收音機播放器等，幫助清寒更生家庭度過中秋佳節。

財團法人台灣更生保護會台中分會與台中地檢察今天下午5時30分，在中市西屯區漢成4街4號融園社區舉行「幸福滿溢」幸運草市集商品展售會，行銷更生人各式創業商品，提昇商品能見度，鼓勵社會大眾以實際行動支持購買，幫助更生人踏出穩健的未來。

「創意開幕儀式歡樂購」邀請台中高分檢檢察長謝榮盛、台中地檢署檢察長毛有增、更保台中分會主任委員王錦賜、顧問團團長廖學從等共同啟動，象徵展售活動開始。

活動特別安排「魔術翻轉人生」魔術表演，邀請台中監獄出監更生人王元照，經輔導老師鼓勵而參加魔術受訓課程，服刑近4年，他考上團體及個人魔術類、素描及變臉等4張街頭藝人證照，從此蛻變翻轉新人生，出獄後開設行銷企畫公司規畫演出活動。

現在的王元照積極參與公益活動，並到監所分享自身故事，透過其努力不懈、勇於翻轉人生的精神與親身經歷，鼓勵更生人勇於改變，擺脫過往，朝自己的目標勇敢邁進。活動中王元照除魔術表演外，也將分享魔術翻轉人生，鼓勵與會更生人積極努力迎向新人生。

台中更保主任委員王錦賜表示，市集販售的更生商品種類琳瑯滿目，達30餘種商品，價錢公道，包括復古藍芽收音機播放器、電風扇、生活用品、咔哩咔哩、肉粽、滷味、毛豆、豆干、干絲、咖啡、苦茶油、黑木耳、紅棗、葡萄、水梨、油甘、肉鬆、肉條、古早味零食、馨園安置處所學員製作的香蕉蛋糕，另外也包括馨生人製作之古早味蘿蔔糕、芋粿小點心等。

此外現場也提供免費爆米花供大小朋友一起來享用，及免費投籃機、打地鼠供小朋友玩樂。期盼社會各界快樂伸援手，協助更生人。