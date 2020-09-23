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警察養的狗突竄出害男摔車 備案另一當事人竟寫「狗」
屏東縣高樹鄉王姓男子本月19日清晨6時騎機車行經高樹鄉新豐村泰和路附近的T字路口，遇到一隻警察飼養的狗突然從路口竄出害王姓男子摔傷，王之後到派出所備案，派出所長竟然問「你有喝酒嗎？」，現場酒測零，之後筆錄做超過1小時，警方在交通事故登記單當事人寫「狗」，王姓男子直呼，真是有夠倒霉。
王姓男子今說，上周六清晨6時多，工作結束要返家途中，騎機車經過新豐村泰和路附近T字路口，遇到一隻警察飼養的狗，狗突然竄出，撞到機車右側前擋泥板，王姓男子閃避不及，當場失控摔倒。
狗主人當時不在現場，現場目擊者知道這隻狗的狗主人是誰，王姓男子在附近找到狗主人，狗主人承認是他飼養的，也願意賠償醫藥費用。王到醫院驗傷，診斷為肢體多處挫擦傷、右側胸壁挫傷，接著上午10時多，到派出所備案。
王姓男子一到派出所時，所長竟問他「你有喝酒嗎？」王回「你是想到喔！」，接著所長又説「我聞到你身上有酒味！」，王姓男子說「不然你可以酒測啊！」員警就對王酒測，酒測值零，之後製作筆錄花1個多小時。
王姓男子說，「胸部到現在還會痛」。肇事的狗先前就有追人、車的紀錄，主人是高樹在地人，在高雄當警察。事情發生後，狗綁上矯正棒，家門前也設置鐵籬，避免狗再跑出來。
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