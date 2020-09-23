虛擬貨幣「泰達幣」交易強盜 4嫌搶走買主384萬遭起訴

台中市台灣大道RICH19大樓5月11日驚傳虛擬貨幣「泰達幣」交易強盜案，陳男等4人佯與游男進行泰達幣交易，趁機搶走被害人游男的現金新台幣384萬8000元，經被害人報警查獲，台中地檢署今天依強盜罪將陳男等4人起訴，檢察官認陳嫌為主要謀劃者，犯後否認犯行，足見惡性重大，請法官從重量刑。

起訴書指出，陳男（31歲）、鄭男（35歲）、洪男（32歲）、吳男（34歲）等人，由陳男透過不知情的彭男介紹與游男進行泰達幣交易，陳男再於5月10日與游男約定以384萬8000元為代價交易泰達幣（USDT）1批，交易地點位於中市西屯區台灣大道3段RICH19大樓地下1樓。

陳男聯絡同夥吳男，要吳於5月11日下午到場處理債務糾紛，吳邀洪、鄭前去支援。同日下午，被害人游男抵達後，陳佯裝與游交易，要求游將所攜帶的現金取出來，游因尚未取得約定交易的泰達幣，緊抱裝現金的袋子。

陳即動手奪取游的袋子，吳抓住的手、鄭勒游的頸部、洪取走游的手機及眼鏡，游因無法抵抗而鬆手，由陳取走游的袋子並逃離現場，游受有右手擦傷、左手挫傷、頸部擦傷等傷害。經被害人報警查獲陳男等人。