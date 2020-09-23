聽新聞
test
0:00 / 0:00
連聲喊痛！思覺失調男住院強拉智能不足室友性交被起訴
男子阿強(化名)患有非特定情感思覺失調症，今年5月在台中榮總嘉義灣橋分院治療住院，阿強竟將患中度智能不足室友A男帶到病房廁所手淫、插A男肛門未果，經A男大喊「不要」呼救，保全到場阿強才讓A男離開，檢察官偵查終結，依強制性交罪嫌提起公訴。
檢方偵查發現，阿強和A男今年5月6日都住在灣橋分院慢性精神科病房，當天下午兩人原本在病床上聽音樂，阿強突然將A男帶到病房廁所內脫下褲子，先以手撫摸A的性器後，又用自己的性器官磨擦A男肛門，A大喊「不要、不要」，阿強仍想強行插入，最後仍未成功，阿強即自行手淫。
病房內另一名室友聽見A男呼救聲立即按呼叫鈴，許姓保全人員到場敲打廁所門，阿強才開門讓A男離開，A並稱「屁股痛、被他插」。
院方報警後檢警偵訊，阿強承認犯行，A男也不斷向檢警表示，「他用OO插屁股」，另A男背臀部尾椎處也有1公分抓傷，訊後依強制性交罪嫌提起公訴。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言