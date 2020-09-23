連聲喊痛！思覺失調男住院強拉智能不足室友性交被起訴

男子阿強(化名)患有非特定情感思覺失調症，今年5月在台中榮總嘉義灣橋分院治療住院，阿強竟將患中度智能不足室友A男帶到病房廁所手淫、插A男肛門未果，經A男大喊「不要」呼救，保全到場阿強才讓A男離開，檢察官偵查終結，依強制性交罪嫌提起公訴。

檢方偵查發現，阿強和A男今年5月6日都住在灣橋分院慢性精神科病房，當天下午兩人原本在病床上聽音樂，阿強突然將A男帶到病房廁所內脫下褲子，先以手撫摸A的性器後，又用自己的性器官磨擦A男肛門，A大喊「不要、不要」，阿強仍想強行插入，最後仍未成功，阿強即自行手淫。

病房內另一名室友聽見A男呼救聲立即按呼叫鈴，許姓保全人員到場敲打廁所門，阿強才開門讓A男離開，A並稱「屁股痛、被他插」。