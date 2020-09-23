繩索絞勒、重擊殺害牧羊犬 辯不慎推倒達摩木雕打到狗

台中市民龐姓男子被控以繩索絞勒所養的可麗牧羊犬，再以鈍器重擊牧羊犬頭部致死，經鄰居發報警，檢察官偵訊時，他否認殺害牧羊犬，經檢將牧羊犬屍體送台大獸醫解剖，確認牧羊犬頸部被勒後再被重擊頭部致死，依違反動物保護法將他起訴，台中地院審理時，經認罪協商將他判處拘役30日，併科罰金新台幣20萬，緩刑2年，並罰向公庫支付3萬元。

檢察官開庭時，龐男（54歲）否認殺害可麗牧羊犬，辯稱是「是我幫犬隻洗澡後，用鼓風機吹乾毛髮時，犬隻掙扎，活動鐵鍊始勒到犬隻脖子，我將犬隻抱進家門，犬隻掙脫，致我踩水滑倒，不慎推倒達摩木雕，倒下後打到犬隻頭部」。

檢察官將可麗牧羊犬送國立台灣大學獸醫專業學院分子暨比較病理生物學研究所進行解剖檢驗，確認牧羊犬頸部環形索溝為外力使索狀物壓迫導致之勒痕，伴隨支持窒息及痛苦掙扎之病變，頭部之傷勢則為靜止狀態下遭鈍力撞擊，致腦部劇烈加速所造成」，遂將龐男起訴。

判決書指出，龐男明知不得任意宰殺動物，竟基於違法宰殺犬隻犯意，於2月21日上午，在中市太平區樹德一街住處，以不詳索狀物絞勒其飼養之可麗牧羊犬的頸部及以不詳鈍器撞擊該犬隻頭部。

警方接獲鄰居報案，同日下午前往現場查訪，發現牧羊犬已因氣道絞窄、頭蓋骨粉碎性壓迫性骨折及腦實質損傷死亡。

經警偕同台中巿動物保護防疫處人員帶走牧羊犬屍體，送往國立臺灣大學獸醫專業學院分子暨比較病理生物學研究所進行解剖檢驗，確認其頸部環形索溝為外力使索狀物壓迫導致之勒痕，伴隨支持窒息及痛苦掙扎之病變，頭部之傷勢則為靜止狀態下遭鈍力撞擊，致腦部劇烈加速所造成。