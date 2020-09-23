酒駕騎車怕受罰撞員警 吃罰單還涉妨害公務官司

林姓男子今天凌晨涉嫌酒後騎機車，因未開大燈遇高雄警方攔查；他先是佯假配合攔檢，卻在警方查他的身分時拔腿要逃，在員警追上後還涉嫌衝撞員警，立即被警方壓制，事後經酒測才發現酒後駕車，不但得吃罰單，還涉嫌妨害公務罪吃官司。

今天凌晨零點40分許，高雄市警苓雅分局凱旋路派出所員警巡邏經過高雄市苓雅區六合路與和平一路口，發現林姓男子（36歲）騎機車未開大燈，便向前攔下他的去路，要求他受檢。

警方表示，林姓男子佯裝配合攔檢，在員警查證他的身分，突然騎上車，員警攔阻他，他卻衝撞黃姓巡佐，致黃員左手及右腳擦挫傷，員警拉他下車制伏他，要對他酒測，他表示拒測，員警因他涉嫌衝撞員警，逮捕他回派出所查辦。

林稱他吳了一點酒，想逃避警方，才撞上員警。後來他接受酒測，呼氣酒測測出酒精濃度達公升 0.19毫克，立即對他開酒後駕車罰單，並依妨害公務罪嫌將他移送法辦。

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