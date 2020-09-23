「台版陳同佳」在港搶名表 搶嫌林湯駿二審判10年10月

台籍男子林湯駿去年持模型空氣槍，在香港「經典時計」表行搶走市值389萬元的2支勞力士手表，潛逃回台後被捕，被稱為「台版陳同佳」，雖香港警方未提供相關證據，一審依香港媒體所拍攝的照片、影片，以及在林嫌住處查扣的贓證物，依加重強盜罪將他判刑10年10月，他不服上訴，二審將全案駁回，依然判刑10年10月。可再上訴。

台中高分院合議庭審判長張國忠，今天上午10時在該院第25法庭宣判，張國忠宣判指出原審認事用法並無不當，認林湯駿上訴無理由，遂將全案駁回。

合議庭審酌，林湯駿（30歲）積欠鉅額賭債，持仿真空氣槍強盜香港「經典時針」錶行，得手價值數百萬元勞力士名表2只，對店家財產造成重大損失，嚴重危害當地治安與秩序，予以判刑。

林嫌除強盜香港表行外，也於去年5月底搶奪日本本京都的「瑞士鐘表行」兩只勞力士表，價值新台幣425萬元；另於去年6月12日，在新加坡遠東商業中心的「HJ LUXURY」搶兩只勞力士表，因非本刑3年以上，我國無審判權，檢方予以不起訴處分。

判決書指出，林湯駿去年9月28日搭機前往香港地區，停留期間前往香港尖沙嘴彌敦道金域假日酒店地下11室的Classic Watch「經典時計」表行勘查，同年10月1日返台。

林嫌再於同年10月5日下午，自台中清泉崗國際機場搭乘華信航空班機前往香港，抵達後，在旺角當地某模型店，以港幣680元購得黑色、得以擊發BB彈的仿真空氣槍。

同月6日上午，林湯駿身穿黑色短袖上衣、黑色褲子、頭戴白色鴨舌帽、攜帶咖啡色皮包，並將仿真空氣槍插放在右側腰間褲頭並用上衣蓋住，搭乘計程車前去Classic Watch「經典時計」表行。

林進入店內佯裝購買勞力士名表，等男性店員將店內陳列在飾櫃中的兩只勞力士表，取出供他觀看挑選試戴，乃在左手戴上勞力士表，右手拿著另一支表後，林眼見男店員站立在門口處，致他難以順利逃離。

林遂取出預藏在腰際的空氣槍，舉起指向男店員，致男店員對此突如其來之持槍脅迫行為深感驚恐，擔心可能遭開槍射擊而至使不能抗拒，旋拍撥林湯駿右手所持仿真空氣槍，林見仿真空氣槍脫手，遂乘隙拉開店門持兩只勞力 士表奪門而出，並乘隙逃逸。

當天下午，林嫌搭乘機返抵台灣，同月24日下午，將所得勞力士表攜往高雄市苓雅區當鋪，變賣得款新台幣280萬元。台中檢警依據去年11月5日香港港務處「請求協查調查一宗行劫案」傳真函，展開偵查。