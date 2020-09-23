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洪姓名醫連抓護理師胸2次讓她「阿雜」 判10月緩刑3年

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

洪姓內科名醫2017年在台北市立聯合醫院看診結束後，指示門診護理師坐在電腦前替他修改患者醫令，再以按摩為由，走至她身後、撫摸胸部；護理師蜷縮身體反抗，洪竟看她繼續打電腦而從兩側抓乳。護理師報警，洪被依強制猥褻罪起訴，士林地院判他10月徒刑；案經上訴，高等法院今駁回上訴，但緩刑3年。

洪姓醫師曾留學美國、德國，並取得博士學位，也經常上媒體、接受採訪。洪2017年6月5日在看診結束後，要求護理師坐在診間電腦前修改患者醫令，他向護理師說「妳看起來很累」，要替她按摩，護理師拒絕，但洪仍「出手」，兩隻手從她肩膀摸下來抓她的胸部。

「醫生，你不可以這樣！」護理師指控，當下閃躲讓洪的手離開她的胸部後，便繼續打電腦、想儘速更改麻煩的醫令，但洪又走到她後面，從雙手從她腋下伸出抓胸，2次間隔不到2分鐘。

護理師說，遭襲胸覺得很不舒服，馬上傳LINE跟丈夫訴苦，希望丈夫來醫院安慰，丈夫認為他應轉告長官。

洪姓醫師否認猥褻，辯稱門診結束後，護理師就離開診間，是他獨自修改患者健保碼，且修改醫令是醫師的職責，到庭作證的護理師都證稱他沒要求修改醫令、調戲護理師。

護理師的丈夫證稱，當天妻子傳LINE請他到醫院，訊息寫道「我今天很阿雜，你等等，上班前可以來醫院嗎」、「被襲胸感覺很噁心」，一開始不知道是發生什麼事，當得知她被摸胸，他希望醫院能提供相關協助或者走性平會。丈夫說，當天晚上回到家後，妻子情緒沮喪、低落、憤怒、受驚嚇，講到最後哭出來。

醫院護理長表示，當天中午1點多，她在2樓門診看到被害人在哭泣、神情非常慌張往1樓走下去，她問「開診要去哪？」，對方回「現在很難過要先處理一件事」。

士院審理認為，若非洪姓醫師曾告知醫令內容，或修改醫令當時護理師在場，否則護理師不可能知道要怎修改；護理師案發當天中午反常離開工作崗位、急著想和丈夫見面，丈夫的對話也詢問「幹所以是醫院的」、「誰？」、「告他。還是你要提早離職？」，足證猥褻一事屬實。

高等法院今維持一審判決，但諭知緩刑3年。

洪姓內科名醫2017年在台北市立聯合醫院看診結束後，指示門診護理師坐在電腦前替他修改患者醫令，再以按摩為由，2分鐘內襲胸2次。示意圖／ingimage
洪姓內科名醫2017年在台北市立聯合醫院看診結束後，指示門診護理師坐在電腦前替他修改患者醫令，再以按摩為由，2分鐘內襲胸2次。示意圖／ingimage

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