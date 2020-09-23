全國滯欠酒駕罰款第一名90萬 執行署彰化分署討回來了

彰化縣林姓男子從2015年到2018年4年間，因拒絕酒測案件計被彰化監站裁罰11張罰單，共被裁處91萬3776元，卻拒不繳納，被彰化監理站移送法務部行政執行署彰化分署執行，昨天全被成功徵起，行政執行署彰化分署表示，此件是全國酒駕滯欠罰鍰排行榜第一名。

法務部行政執行署彰化分署表示，於法務部執行署從去年4月間，為協助杜絕酒駕並展現公權力，挑選出全國因酒駕滯欠金額最高的前10名義務人，要求各執行分署列為專案加強執行，其中滯欠第1名的林姓男子住在彰化縣。

彰化分署清理出，他2015年到2018年間，被監理機關陸續裁處90萬元，共11張拒絕酒測被開出罰單，其中6萬元罰單3張、9萬元罰單8張，經監理機關陸續移送彰化分署執行。

執行署彰化分署從去年4月間，即將林姓男子列為專案處理，發現他名下唯一的財產是一棟未辦保存登記建物（三合院），他登記為該地址的戶長，當時除立即查封該建物外，也一併查封建物內的攪拌器、磨豆米機等動產，並由他找人以1500元自行買回。

執行署彰化分署指出，林姓男子當時表示因為長期酗酒檢查出罹患下咽癌，需定期至醫院做電療、化療，彰化分署則應他的請求，僅查封不動產，准他辦理分期，每月繳納2000元，並由其配偶擔任擔保人。然而林姓男子隨後僅繳納2期共4000元後，即違約不再繳納，經彰化分署依法催告，他仍不願意按約繳納，因此依法對他配偶（擔保人）開始執行。

經彰化分署調閱他的配偶財產資料後發現，發現他的配偶有相當多的存款，因此今年8月20日發執行命令執行他配偶的存款，並對她出入的銀行成功扣押林姓男子所滯欠的91萬餘元（90萬元是罰鍰，其餘是執行必要費用），並在昨日發收取命令，成功展現國家公權力。

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