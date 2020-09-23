女介紹2男友相互認識 結局是1人被毆傷判賠

男子阿謙與友人小蘋（化名）等人，去年到KTV聚會後，小蘋的男友阿誠到場要接她，而小蘋介紹阿謙與阿誠認識時，為阿謙拒絕，阿誠也搖頭，阿謙見狀揮拳打阿誠臉部，刑事部分依傷害罪將阿謙判處拘役40日，民事部分判阿謙賠償阿誠新台幣4萬餘元。可上訴。

法官審酌，阿謙（化名）與被害人阿誠（化名）素不相識，因見阿誠對他搖頭心生不滿，竟不思以理性方式處理，即動手毆打阿誠成傷，情緒管理欠佳，行為殊有不該，惟考量他犯後坦承犯行，尚具悔意，判處拘役。

判決書指出，阿謙（25歲）去年7月12日早上7時，難中市某KTV與友人小蘋、林女、陳男等聚會完畢正欲離開時，恰小蘋的男友阿誠亦到場要接她，，因小蘋要介紹阿誠、阿謙認識時，為阿謙拒絕，阿誠搖頭以對。