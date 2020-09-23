長榮空姐上班日排減肥、曠職串長假 高院駁她資遣上訴

長榮航空劉姓空姐4年前以各種理由請假，1年只上班154天，長榮認為她蓄意曠職，以不能勝任工作為由資遣。劉女自認歷年考績、訓練皆符合規定，請假也照流程，提確認僱傭關係存在訴訟，桃園地院判敗訴。劉女上訴，高等法院發現她利用上班日排減肥、看電影，認定資遣是不得已的手段，駁回上訴，僅判長榮給付1萬2868元工資差額。

劉女2011年起在長榮航空擔任空服員。長榮指劉女2016年多達94日連接休假日的上班日即生病、蓄意曠職，整年只上班154日，涉裝病騙休假，無心工作。

劉女表示，公司2016年11月20日發布次月的班表後，12月1日、4日先後接獲公司將她職務更動為地面勤務，後來又開人評會，以她差假過多、不能勝任為由資遣。她自認表現良好，當年度也無懲處紀錄，都依公司的請假規定和流程請假，公司也准假。

長榮航空則表示，劉女任職6年期間經常請假、曠職，2016年間多次在原排定休假日前後的原定上班日，在上班前稱病或曠職，用這個方式享受連續長假。2016年劉女申請差假總計94日，其中請假委避的短班勤務共69次（占比約74% ），長榮航空認為她刻意規避勤務繁重的航班，害原來排休的其他同事頻遭臨時召回。長榮稱，劉女是曠職，何來公司准假可言？

桃院發現劉女曾以頸部與腰部拉傷、左大腿挫傷、生理痛、乾眼症、右頰蜂窩性組織炎、急性淋巴節炎等病症而請假，對照信用卡刷卡紀錄，確實出現在娛樂場所，違反忠誠履行勞務給付義務。桃院認為，難以期待雇主有任何工作職位無需勞工忠誠履行義務，判她敗訴。

劉女上訴時擴張薪資請求為每月5萬3232元、勞工退休金為每月3324元；若僱傭關係終止為前提，追加備位請求長榮給付資遣費、預告期間工資差額6萬3524元。

高院審理後認定劉女任職後每年請假、曠職日逐增，2016年1月至11月應出勤230日，未出勤日佔四成，等於只提供六成的勞務量，而且請假、曠職的航班幾乎都是當日來回的短程航班。

高院發現劉女曾以「自訴生病」為由請假，但卻是購物消費，明明可以在排休日進行的減肥、調養身體門診或「照顧父母親」都剛好排在排休日中間或前或後請假、曠職，達到連休的目的。更誇張的是，2016年5月劉女只出勤4日，高院認為她拿就醫、照顧雙親等機會來推諉勤務，長榮的說法有據。