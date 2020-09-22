院、檢誰疏失致殺人案逾期上訴定讞 監委要查

屏東65歲江姓婦人因犯殺人罪一審判刑13年，二審因檢方上訴逾期被駁回。本報資料照片 屏東65歲江姓婦人2017年用尼龍繩勒斃75歲黃姓男友，屏東地院一審依殺人罪判江婦13年徒刑，二審因上訴逾期遭駁回，全案定讞，影響被害人權益，此案引起監察院重視，監察委員將調查為何逾期上訴，是否涉及違法失職。

江婦2017年被已婚的黃姓男友（75歲）譏笑並要求分手，於是拿橡皮筋綁住黃男下體，以尼龍繩將他勒斃，一審被依殺人罪判13年，二審因檢方上訴逾期駁回，檢方不服再上訴，最高法院仍駁回，全案定讞。

對此，監委林國明認為，承辦檢察官有無違法失職情事，有深入調查之必要，申請自動調查。林國明說，本案承辦檢察官逾期提起上訴原因為何？是否涉有違法失職情事或相關疑義，有必要深入瞭解。

屏東地檢署發聲明澄清，屏東地院承辦人員6月16日接獲被害人子女詢問，不久檢察官收受被害人子女的聲請上訴狀後，為保障當事人權利，即在6月18日向屏東地院提出聲請回復原狀暨上訴書，主張本件可類推適用回復原狀的規定，但不被上級法院採納。

屏東地院則回應，該案決判是否有延遲送達，目前內部已著手調查，另，該案情節重大，若判決出爐，檢方也應主動向被害人或被害家屬聯繫，是否再提上訴。