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10分鐘殺2人遭指法庭裝無辜 家屬恨：以為台灣廢死嗎？

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

假釋犯陳福祥2015年在台北市峨眉停車場槍殺兩人，台北地院、高等法院、高院更一審都判他死刑，但最高法院又撤銷、發回更審。更二審今開庭，陳表示「知道錯了，坦承殺人」；死者蔡鎧陽的母親今遞狀表示要參與訴訟，她怒罵「你怎麼不去死啊！」，批「不要以為今天的法律是廢死，你的律師敢講我還不聽」，不同意精神鑑定。

2015年1月13日西門町峨眉立體停車場發生槍擊案，販毒集團成員蔡宗育、蔡鎧陽遺體疊在一起、陳屍轎車內，警方調閱監視器後鎖定天道盟不倒會分子陳福祥（42歲）追緝，陳11天後落網。高院更一審認為陳再社會化可能性低，一審殺蔡宗育判無期徒刑、殺蔡鎧陽部分處死刑，認為量刑適當，因此駁回上訴，維持死刑判決。

但最高法院指依台大醫院精神鑑定報告，對於陳福祥的鑑定存有無法判斷、未知的因素，有傳喚鑑定人到庭，或增加鑑定人綜合調查的必要，前次發回意旨已經指相關疑點，更一審判決未究明，仍存在瑕疵，因此有撤銷發回更審的必要。

再者，更一審認定陳福祥拿隨身攜帶的槍彈殺害2人，但陳福祥究竟是先持有槍彈才起意殺人，還是不滿死者和侵吞購毒款項有關，起意殺人才取得槍彈？陳福祥持有槍彈的目的為何？和他犯殺人罪之間的法律關係如何論斷？有調查釐清必要。而更一審未依今年初修訂的刑事訴訟法規定踐行量刑辯論，最高院認這攸關陳福祥生命權，法院應由當事人、辯護人就量刑事項辯論後，再斟被害人家屬意見，做出合於罪刑相當原則的判決。

更二審今開庭時，戴著黑框眼鏡的陳福祥不斷說「知道錯了」，律師請法官參考鑑定報告，改量處無期徒刑。

蔡鎧陽的母親楊翠娥今表示要參與訴訟，她指陳福祥以謀財為目的預謀殺人，否則何須案發前兩天去勘查地形、突然與久違的家人相聚、感嘆「不知道還能不能吃到這碗滷肉飯」？她說，當天氣溫23度，陳卻穿著大外套，10分鐘內殺掉2條不相識的生命，事後還向被害者家屬嗆聲，連財產也都脫手，要陳不要「出庭就裝無辜」。

楊翠娥大斥陳福祥是假釋中的人卻和黑道往來，何來教化可能？她要陳的律師「講話要有良心」，案發以來陳每次出庭說法都有不同的版本，都是與律師先套好，想要改判無期徒刑。

陳福祥自稱槍枝是2001、2002年間當「小弟」時，朋友所寄放，因案發前他在酒店聽說了一些事，他「有敏感到」才攜槍。

犯下峨眉停車場雙屍命案的陳福祥遭被害家屬斥「在法庭上裝無辜」。記者王宏舜／攝影
犯下峨眉停車場雙屍命案的陳福祥遭被害家屬斥「在法庭上裝無辜」。記者王宏舜／攝影

殺人 律師 死刑 假釋 西門町

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