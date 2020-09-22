殺人案逾期上訴 屏檢：地院延遲送達判決書

屏東縣65歲江姓婦人懷疑75歲男友要分手，將他勒斃棄屍，一審被判13年徒刑，檢方沒在期限內依規定上訴，此案定讞；監察委員將調查檢方疏失，屏檢澄清是地院判決書延遲送達。

屏東地方法院對於屏檢的說法，不否認地院承辦人延遲送達判決書有疏失，會檢討懲處，但地院也表示，如此重大殺人案，屏檢依實務應該主動連繫被害人了解要不要上訴。

這起殺人案發生在去年7月，屏東地院今年5月15日依殺人罪判處江婦13年徒刑後，檢察官沒有提起上訴，而於6月9日判決確定，檢方遲至6月19日才提起上訴，超過20天上訴期限，高雄高分院7月20日認定上訴不合法，駁回上訴，檢方再上訴，最高法院仍駁回，全案定讞。

對於檢方逾期提起上訴，監察委員要調查屏檢是否涉及違法失職。

屏檢發出澄清聲明，指屏東地院承辦人員今年6月16日接獲被害人子女詢問後，才將這個案件判決送達被害人子女，而被害人子女6月17日收受判決正本後，隨即具狀請求檢察官上訴，檢察官於當日收受被害人子女所提聲請上訴狀後，認為是判決確定前，屏東地院承辦人未依規定先將判決書送達被害人子女所致。

屏檢表示，為保障被害人權利，檢察官隨即於6月18日向屏東地院提出聲請回復原狀暨上訴書，主張這個案件可類推適用回復原狀規定，屏東地院也支持，於是向上級法院提出意見書，但並不為上級法院採納，這個案件應屬法律見解不同所致。