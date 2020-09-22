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桃園分署10月6日法拍 大湳公寓每坪13萬多補習班6178萬
法務部行政執行署桃園分署10月6日又要舉行123聯合拍賣會，桃園分署今天下午表示，當日將進行不動產及各類動產拍變賣，包括中壢私人停車場、桃園公寓、補習班教室及名畫、水晶、木雕等物件您來投標選購，其中以桃園區路原本補習班大樓353坪，標售底標6178萬元最高，桃園大湳地區5樓公寓標售底價每坪約13.1萬元較受注意。
桃園分署表示，10月6日當天下午2時30分，將在該分署1樓騎樓（桃園區中正路1195號）空間進行拍賣投標，這次受關注拍賣物件，包括中壢區1處私人停車場41坪、底價909萬元，鄰近中壢區仁德一街，適合投標人自用或出租；桃園區南豐二街12巷的5樓公寓40坪、底價523萬元；桃園區三民路三段2樓的一棟補習班教室，總共353坪、底價6178萬元，可做為辦公室使用，歡迎到場投標選購。
當天下午3時30分起，仍在該分署1樓進行動產拍賣及變賣，拍賣物件包括陽信商銀、菲凡能源科技、南山人壽保險及光弘生醫科技多家公司實體股票，還有多件中西名畫、水晶、木雕物件，因為當事人欠稅查封拍賣，歡迎有興趣股票、名畫等藝品民眾把握機會參加標購。
桃園分署表示，趁著中秋佳節前夕，桃園市警友會桃園辦事處捐贈文旦30箱，該分署愛心社為關懷弱勢民族群，當天將提供10箱文旦在拍賣會現場義賣，所得全數做為桃園分署愛心社關懷弱勢基金，照顧弱勢者。
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