被爆坐牢享特權 立委傅崐萁服務處再發聲明指內容不實

立委傅崐萁服務處主任陳文卿今天發表聲明，指日前關於傅坐牢享特權的報導，客觀內容不實。記者王燕華／攝影 近日有自稱花蓮監獄前管理員向媒體投書爆料，指因炒股案入獄的立委傅崐萁，坐牢時享盡特權。傅崐萁服務處今天發出聲明，指報導內容不實，有誤導社會大眾之嫌；但也表示，對報導內容不會採取法律動作。

無黨籍立委傅崐萁因炒股案被判刑2年10個月定讞，今年5月25日入花蓮監獄執行，仍保有立委身分。近日有自稱前管理員向媒體投書，指傅坐牢時每天特見，且戒護就醫未施用戒具、腳傷到非簽約醫院就診、專人服務獨享運動場等情事，大享特權。

花蓮監獄19日發出聲明稿，以9點聲明反駁報導，當晚服務處也發稿澄清，今天再度由傅崐萁服務處主任陳文卿出面駁斥，服務處表示，聲明內容由傅崐萁在獄中撰寫，律見時由律師轉交服務處發表。

聲明表示，傅服刑期間的相關權利義務，作息、就醫、接見親友等，都依照法律及監所規定辦理，沒有違反規定、獨享特權，這些都已由花蓮監獄發布新聞稿澄清，請民眾不要逕信未經查證的不實虛偽報導。

聲明指出，傅崐萁按規定報到服刑，依照監所相關規定正常作息，除因身體不適而就醫、因執行立委職權而特見相關人士外，所受待遇與一般花蓮監獄受刑人並無二致。

聲明也表示，正值新冠肺炎疫情肆虐未平、萊劑美豬將輸台危及國民健康、連日來共軍演習危脅國家安全，美中經貿角力牽動台灣地位，國內外均有重大議題需要國人充分討論，以凝聚共識，新聞媒體身為第四權，肩負督促政府、形成公意的社會任務，對於公共議題的討論，應謀求國家社會最大利益，才是全民之福。

聲明中批評，特定媒體未經查證，於報紙頭版刊登未經查證的假訊息，誤導閱聽大眾。此等報導顯與客觀事實不符，損及傅個人聲譽事小，但使新聞媒體的 公共論壇淪為未經查證虛及消息橫行的溫床，排擠國家社會諸多重大政策議論溝通的機會，嚴重損及國家整體利益，非人民福祉。