假車禍真詐保300萬 騙徒投訴警察「問太多」反露出馬腳

台中市宋姓男子與曾從事保險業的林姓男子，涉嫌從2018年開始，尋找開跑車的違規用路人為目標，故意與違規者發生車禍，藉此詐取保險金與醫療費用，至少犯案19起，詐保金額超過300萬元，但宋去年2月間，因利用相同手法欲詐保時，警員細心詢問，反被投訴「問太多，態度不好」。台中市刑大科偵隊利用大數據調查，查出宋、林二人犯行，依詐欺罪移送台中地檢署，檢方聲押宋獲准、林交保。

台中市刑大科偵隊在去年2月間接獲警員通報，一名車禍當事人宋姓男子（30歲）疑利用假車禍詐取保險金，事後還因警員詢問相關案發過程時，嫌警員「問太多，趕快做資料就對了」，更向市警局投訴該警員態度不佳，警員認為有異，所以向市警局回報調查。

台中市刑大科偵隊透過大數據分析，並協請財團法人金融法制暨犯罪防制中心共辦清查，發現宋姓男子從2018年迄今，已發生19起大大小小車禍，有時宋是行人，有時騎機車，有時開車，另外也發現，另外一名車禍的涉案人林姓男子（30歲）也是共犯，宋至少透過車禍獲得理賠金達300多萬元，全案報請台中地檢署檢察官謝怡如指揮偵辦。

台中市刑大科偵隊調查，宋、林平日習慣在道路上「任意」找尋違規中車輛，例如在分隔線上違規等候左右轉、路邊的違規停車、並排停車或是違規迴轉車輛，若是發現目標車輛，宋就會突然加速移動，將身體、機車、汽車直接撞擊違規車輛，製造車禍，事後再以車輛受損或身體致傷情形向當事人或保險公司強索理賠。

檢警調查，宋、林二人也會針對特定進口高價跑車進行鎖定埋伏或行駛跟蹤以伺機製造車禍事件。

檢警發現，去年7月中旬，宋、林二人共謀假車禍，先由林佯裝車輛故障臨停路邊，再隨意開啟駕駛側車門，以未注意車後狀況遭後方車輛碰撞為事故主軸，接著由宋騎機車假裝閃避不及撞上倒地受傷，二人為使碰撞時間點恰恰好，還約定以手機通訊軟體在車子接近前，同時喊「1、2、3撞」，縝密謀劃事故流程，最後二人也詐得50萬元理賠金。