男子脅迫少女裸體視訊 二審重判5年10月

日前一位藝人正值壯年卻因不明原因於自宅死亡，經報請檢方相驗後，家屬想要了解死亡原因與死亡方式，因此贊同檢方解剖之決定。消息經媒體批載後，網傳有律師公開表示要家屬「最好先看一下韓劇，那個過程是很殘酷的」，並自稱20年前以軍中「長官身分」觀看同袍死亡案件的解剖過程，稱屍體在手術台上被「開腸剖肚」，解剖完畢後覺得「那個已經不是一個人了，只是一個皮囊」。

2020-09-22 11:12