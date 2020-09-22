男子脅迫少女裸體視訊 二審重判5年10月
張姓男子發布試穿鞋襪的打工訊息，結識17歲少女，利誘少女裸身視訊並截圖，還威脅外流不雅照，一審判刑4年。案經上訴，二審高院今天改判刑5年10月，可上訴。
台灣高等法院新聞資料指出，張姓男子於民國107年10月間，在手機軟體「小雞上工」發布打工訊息，工作內容為試穿襪子、鞋子，時薪新台幣500元。
被害17歲少女見打工訊息聯繫張男，並互加LINE、WeChat好友。張男以4萬元引誘少女裸身視訊，暗中截圖，數日後將截圖傳給少女，恐嚇將把截圖外流，脅迫少女再度裸身視訊，但遭少女拒絕。
一審新北地方法院判處張男有期徒刑4年，案經上訴，二審由高院審理。
二審審酌，張男造成少女心理莫大恐懼，且嚴重侵害少女對於性與身體的自主決定權，且張男曾因妨害性自主案件遭判刑，雖考量張男已與少女和解賠償等情狀，但依違反本人意願之方法使少年被拍攝猥褻行為電子訊號罪、脅迫使少年製造猥褻行為電子訊號未遂罪，仍加重其刑判5年10月。
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