快訊

大陸轟炸機蘭嶼外海現蹤？台東省道疑見國軍飛彈雷達車隊

內鬼滲透？為中國監控華人的「藏族難民警察」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

小吃店欠薪還反告勞工偷竊 北市勞局限期雇主出面說明

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導

北市萬華區小吃店爆欠薪，且老闆不僅不付帳，還稱因店內財物損失，一舉將20多名員工告上警局。北市勞動局證實，全案已進入調解程序，但資方並未出席，已行文至雇主戶籍地址要求月底前說明，若雇主持續欠薪未給，勞工得透過民事訴訟爭取權益。

記者致電小吃店電話皆未接聽，臉書粉專則已掛上結束營業。循線打店面出租電話，該名房東則說，小吃店從今年6月15日起簽約一年，但房租付一個月後就沒再給付，房東也坦言，要找老闆不好找，昨日好不容易聯繫上，老闆稱跟員工間有薪資問題，是否繼續營業，這一兩天會再給答覆。

小吃店員工指出，自己7月到店上班，原先老闆說每兩個禮拜給付1個月的薪水，後來又改成月底支付，最後7月、8月都沒如期拿到薪水，甚至欠薪期間，還請她陪同去借高利貸10萬元，稱是要補足薪資，但也不了了之。員工也說，8月中到店上班，發現店門深鎖，之後店就沒再營運，事後老闆則說自己財物損失，真相水落石出前不會發放薪水，勞工一氣下狀告勞動局，申請勞資調解，無奈資方皆未出席，員工也求助無門。

勞動局勞動基準科長陳昆鴻表示，8月起陸續收到兩件勞資調解案，共有4名員工，但2場調解，資方皆未出席，因而認定調解不成。

據了解，資方稱未收到勞資調解通知，有意提出團體調解。但陳昆鴻表示，目前查無收案紀錄，且公文皆有用掛號寄出，但郵局招領都未領取，也曾派員到現場要送件，卻已大門深鎖，目前已再行文送至資方戶籍地址，要求9月30日前攜帶員工薪資明細、清冊等到勞動局說明。

陳昆鴻表示，若資方仍神隱，將視為規避勞檢，違反「勞基法」第80條，可裁處3至15萬元，事後若查出欠薪事實，則違反「勞基法」22條規定，將處2到100萬罰鍰。

陳昆鴻也提醒，若雇主遲未發薪，員工恐得走上民事求償一途，建議員工務必保存資料，若雇主發薪是發現金，員工就要把薪資條保存好，若是轉帳，則可提轉匯款明細來佐證，若有出勤打卡紀錄，員工也可先拍下，作為事後求償證據，若雇主關廠歇業，勞工可提出歇業事實認定，若認定歇業且有薪資債權證明，員工可向勞保局申請積欠工資墊償。

小吃店臉書粉專則已掛上結束營業。圖／擷取自臉書
小吃店臉書粉專則已掛上結束營業。圖／擷取自臉書

薪資 小吃 薪水

延伸閱讀

北市醉男恐嚇女騎士 警依涉妨害自由送辦

內湖公車司機打瞌睡釀死傷 北市要求確認健檢紀錄

照護網整合 北市打造失智人權城市

內湖公車司機打瞌睡釀1死1傷 北市重罰業者強調無過勞

相關新聞

獨／被超收10元停車費 她查出4停車場不法得利55萬元

感覺停車費被收的怪怪的嗎？台中市大里區公所政風室主任吳芳如去年6月在大里停車時警覺被超收了10元停車費，即逐一到與大里區...

假車禍真詐保300萬 騙徒投訴警察「問太多」反露出馬腳

台中市宋姓男子與曾從事保險業的林姓男子，涉嫌從2018年開始，尋找開跑車的違規用路人為目標，故意與違規者發生車禍，藉此詐...

小吃店欠薪還反告勞工偷竊 北市勞局限期雇主出面說明

北市萬華區小吃店爆欠薪，且老闆不僅不付帳，還稱因店內財物損失，一舉將20多名員工告上警局。北市勞動局證實，全案已進入調解...

妻從台灣一路尾隨夫至大陸 發現夫外遇求償獲賠30萬

女子小蘋兩年前發現丈夫阿雄前往大陸過於頻繁，且從家裡帶大量現金，她發現老公不告而別，一路從台灣尾隨至大陸福建，阿雄始稱在...

綠發言人謝佩芬遭跟蹤騷擾 制憲基金會：已訓誡該員工

民進黨發言人謝佩芬透露自己遭人跟蹤、騷擾，對方是制憲基金會陳姓男子。制憲基金會今天表示，已經立即約談陳姓員工，並予以嚴訓...

朱雪璋伏擊害「深海閻王」減損5％勞動能力 要賠115萬

正心道場空手道館負責人朱雪璋不滿外號「深海閻王」的柔術高手王毓霖在道館外挖鼻孔挑釁，設局邀約比武，暗中找黑衣人埋伏砍人，...

老翁倒臥血泊亡...家屬拒絕解剖 前檢察官嘆「生命不要留下問號」

日前一位藝人正值壯年卻因不明原因於自宅死亡，經報請檢方相驗後，家屬想要了解死亡原因與死亡方式，因此贊同檢方解剖之決定。消息經媒體批載後，網傳有律師公開表示要家屬「最好先看一下韓劇，那個過程是很殘酷的」，並自稱20年前以軍中「長官身分」觀看同袍死亡案件的解剖過程，稱屍體在手術台上被「開腸剖肚」，解剖完畢後覺得「那個已經不是一個人了，只是一個皮囊」。

越南失聯移工在台藏7年 還開工程行載同鄉四處攬工

移民署南區事務大隊台南市專勤隊接獲線報，有越南籍男子四處招攬同鄉失聯移工，自己承攬工程，還兼任司機每天載送到各處工地，專...

都是老爸中風缺錢 一個背重利、另一放高利被判刑了

台中市民吳姓男子因父親中風急需錢用，向經營小額款的伍男借款3萬元，扣除利息及手續費，吳僅拿到2萬3000元，還簽發面額6...

三惡男共謀「弄錢」 少年戴金項鍊被攔打成腦震盪

何姓、劉姓、李姓男子因缺錢花用，今年4月晚間共謀到新竹市區「弄錢」。3人開著小貨車閒晃，見一名溫姓少年脖戴金項鍊，便一路...

「空戰英豪」退伍變共諜？ 高院判無罪

空軍官校飛行訓練指揮部前上校副指揮官葛季賢、前中校副主任樓文卿，遭控在服役期間被大陸解放軍上尉鎮小江吸收，蒐集我空軍戰機...

高雄婦當庭嗆「雞仔腸鳥仔肚」 檢察官怒上訴她更慘了

林姓婦人去年8月到高雄福德二路派出所欲報案，大聲喧嘩遭制止後，涉嗆員警「警察當流氓在欺負民眾」，反先遭法辦，一審依侮辱公...

熱門新聞

內湖公車撞上人行道 1名行人命危1警員受傷

影／內湖公車司機打瞌睡 衝上人行道1死1傷

新北狼父性侵國小女兒再向幼子伸狼爪 被逮竟辯稱檢查疝氣

獨／被超收10元停車費 她查出4停車場不法得利55萬元

蘇嘉全特助與蔡煌瑯示警蘇震清被調查索賄 北檢他字案查洩密

郭克銘「突襲」全部認罪！法院裁定100萬元交保

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。