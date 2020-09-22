小吃店欠薪還反告勞工偷竊 北市勞局限期雇主出面說明

北市萬華區小吃店爆欠薪，且老闆不僅不付帳，還稱因店內財物損失，一舉將20多名員工告上警局。北市勞動局證實，全案已進入調解程序，但資方並未出席，已行文至雇主戶籍地址要求月底前說明，若雇主持續欠薪未給，勞工得透過民事訴訟爭取權益。

記者致電小吃店電話皆未接聽，臉書粉專則已掛上結束營業。循線打店面出租電話，該名房東則說，小吃店從今年6月15日起簽約一年，但房租付一個月後就沒再給付，房東也坦言，要找老闆不好找，昨日好不容易聯繫上，老闆稱跟員工間有薪資問題，是否繼續營業，這一兩天會再給答覆。

小吃店員工指出，自己7月到店上班，原先老闆說每兩個禮拜給付1個月的薪水，後來又改成月底支付，最後7月、8月都沒如期拿到薪水，甚至欠薪期間，還請她陪同去借高利貸10萬元，稱是要補足薪資，但也不了了之。員工也說，8月中到店上班，發現店門深鎖，之後店就沒再營運，事後老闆則說自己財物損失，真相水落石出前不會發放薪水，勞工一氣下狀告勞動局，申請勞資調解，無奈資方皆未出席，員工也求助無門。

勞動局勞動基準科長陳昆鴻表示，8月起陸續收到兩件勞資調解案，共有4名員工，但2場調解，資方皆未出席，因而認定調解不成。

據了解，資方稱未收到勞資調解通知，有意提出團體調解。但陳昆鴻表示，目前查無收案紀錄，且公文皆有用掛號寄出，但郵局招領都未領取，也曾派員到現場要送件，卻已大門深鎖，目前已再行文送至資方戶籍地址，要求9月30日前攜帶員工薪資明細、清冊等到勞動局說明。

陳昆鴻表示，若資方仍神隱，將視為規避勞檢，違反「勞基法」第80條，可裁處3至15萬元，事後若查出欠薪事實，則違反「勞基法」22條規定，將處2到100萬罰鍰。