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妻從台灣一路尾隨夫至大陸 發現夫外遇求償獲賠30萬

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

女子小蘋兩年前發現丈夫阿雄前往大陸過於頻繁，且從家裡帶大量現金，她發現老公不告而別，一路從台灣尾隨至大陸福建，阿雄始稱在大陸有女人，有小孩要處理，她氣得將阿雄贈予的土地賣了，並請求損害賠償，阿雄辯稱為了氣老婆，謊稱在外面有女人，法官不採信，判決阿雄給付小蘋精神慰撫金30萬。可上訴。

小蘋（化名）主張，她於2018年發現丈夫阿雄（化名）發現他前往大陸地區過於頻繁，每次前往都不告而別，且從家裡帶大量現金，引起她疑竇。 同年8月19日中午，阿雄睡醒洗完澡後，再度不告而別，隻身帶著手機打算出門，小蘋關心老公行程，但阿雄形色閃爍，叫她不用跟，即匆匆出門。

經她檢查後，果然發現丈夫放在家裡的護照已遭帶走，她立刻驅車前往台中港碼頭買船票準備前往中國大陸，並在台中港碼頭發現被告，老公不肯交待前往中國大陸原因，她只好一路跟隨老公。

坐船抵達福建後，小蘋對形影不離，阿雄始終無法脫身，遂向她透漏實情，稱他在大陸地區有女人，有小孩要處理，她聽聞後甚為吃驚，老公主動向她坦白，請求她給他時間，設法將小孩墮胎處理掉，並擺平外面的女人。

阿雄外遇曝光後，不顧小蘋感受，期間仍陸續有二次離家出走至中國大陸與外遇女子同居，即使在家時也是用手機與該女子聊天，令她甚感氣結，遂將名下土地(該土地係被告多年前贈與原告)簽約出售，未料老公認她未與他討論即出售土地，心生不滿。

小蘋以丈夫承認有外遇事實，但否認遭發現後還有繼續維持關係，她因老公通姦不貞行為，導致她身心痛苦異常，圓滿家庭瞬間破碎，遂請求損害賠償。

阿雄辯稱，妻子小蘋先前她常在他赴大陸期間，勾搭別的男人，雙方溝通無效後，他為氣她，對她謊稱他在外面有女人(並未說外面有小孩)，但實際上沒有，他騙她外面有女人是很久的事，她是為掩飾霸佔侵吞他祖產行為而轉移焦點。

法官以小蘋所提出的錄音對話，她問「是你吧！是你在外面有女人有小孩，你還問我這種事情，你要怎麼處理？」，阿雄回稱「要把外面的處理掉」，小蘋再說「你外面有女人」，他回稱「外面的女人不是已經分開了？」，由此法官認定他狡辯，判決阿雄給付精神慰撫金。

女子小蘋兩年前發現丈夫阿雄前往大陸過於頻繁，她發現老公不告而別，一路從台灣尾隨至大陸福建，阿雄始稱在大陸有女人，小蘋請求損害賠償，台中地院法官判決阿雄給付小蘋30萬元。圖／本報資料照
女子小蘋兩年前發現丈夫阿雄前往大陸過於頻繁，她發現老公不告而別，一路從台灣尾隨至大陸福建，阿雄始稱在大陸有女人，小蘋請求損害賠償，台中地院法官判決阿雄給付小蘋30萬元。圖／本報資料照

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