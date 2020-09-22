綠發言人謝佩芬遭跟蹤騷擾 制憲基金會：已訓誡該員工

民進黨發言人謝佩芬透露自己遭人跟蹤、騷擾，對方是制憲基金會陳姓男子。制憲基金會今天表示，已經立即約談陳姓員工，並予以嚴訓，也告誡陳姓員工，需謹慎處理人際互動，允諾會盡全力處理該事件。

制憲基金會今天表示，經謝佩芬及有關人士，向該會投訴陳姓員工，疑有不當行為後，已經立即約談陳姓員工，並予以嚴訓。並告誡陳姓員工，需謹慎處理人際互動。

制憲基金會也說，已要求陳姓員工當面就此事向謝佩芬小姐道歉，陳姓員工也極願意為造成謝佩芬之困擾，表達最深的歉意。

制憲基金會表示，謝佩芬參選大安區立委前，該會就已熟識，並曾邀請謝佩芬錄製本會網路節目，互動一向良好。對於陳姓員工造成謝佩芬困擾，深表遺憾，也允諾會盡全力處理該事件。