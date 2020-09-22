朱雪璋伏擊害「深海閻王」減損5％勞動能力 要賠115萬

正心道場空手道館負責人朱雪璋不滿外號「深海閻王」的柔術高手王毓霖在道館外挖鼻孔挑釁，設局邀約比武，暗中找黑衣人埋伏砍人，朱拿刀具砍擊已跪在地上的王毓霖左肩、背部和左小腿，王左腓長肌斷裂。朱被依重傷未遂罪判刑6年定讞，但他潛逃大陸，被公安逮捕後於本月14日押返台灣。民事部分，一審判朱雪璋應賠償100萬元，高院今判朱還須加賠15萬元。

北院民事庭原判朱雪璋和妻子吳佩樺應賠償23萬4679元，另朱雪璋等15人應連帶給付76萬5321元。王毓霖就一審敗訴部分，只有對其中慰撫金300萬元本息部分不服提上訴，另追加請求第二審律師費用5萬元，高院認為上訴部份有理、部分無理，追加之訴則無理由。

朱雪璋與妻子吳佩樺同住道場樓上，因王毓霖和蔡櫂全2016年1月間在正心道場前拍攝挖鼻孔、比中指的照片，朱認為是挑釁，當年2月16日以「切磋武藝」之名邀兩人來到道場。道場秘書朱家瑩先拿襪子套住朝道場拍攝的監視器鏡頭，朱雪璋糾集一票人到道場助陣。

當王毓霖、蔡櫂全和朋友、武術裁判抵達時，只有王、蔡和武術裁判詹前賢獲准進入，但3人才進門，朱雪璋看到王毓霖拿手機直播，隨即指示夥伴奪機，朱妻吳佩樺呼喊十多名在逃生門外等待的同夥入內，王等3人遭襲。

當警車與救護車抵達時，施暴的十多人循原路離去，直到晚間11點5分，朱雪璋才開啟道場大門讓人救助。朱雪璋聲稱當天是3對3比武，後來有他不認識的黑衣人衝進道館，他出手是為了「保護妻小」，屬於正當防衛，至於刀械則是王毓霖帶去的，指王持刀不慎砍到自己，還反控王毓霖也攻擊他。

最高法院認為，高院就朱雪璋如何基於重傷害故意拿刀砍王毓霖已逐一說明，朱的辯詞不足採信，因上訴三審不符合法定要件，今年5月20日駁回上訴。朱在判刑定讞後逃亡中國，期間他還委託律師向高院聲請再審。

民事部分，王毓霖向朱雪璋、朱的妻子等15人求償財產損害、精神慰撫金等共2182萬餘元，不過北院只判賠100萬元。

案件上訴高院民事庭後，合議庭認為王毓霖除頭部約4公分的撕裂傷、左腓骨開放性骨折外，朱雪璋另起意持刀砍擊，害他左前臂有2公分撕裂傷、多處撕裂傷併肌肉斷裂的傷害，在2016年10月21日因左肩關節攣縮影響主動及被動活動度，相較右肩肌力減損約20％。

2018年8月、10月間，台大醫院鑑定王因左肩胛上肌、左三角肌斷裂術後的上肢障害比例為5％，左脛腓骨骨折、左腓長肌斷裂術後的下肢障害比例為5％，合併全人障害比例5％勞動能力減損。高院認為王受傷後須接受手術治療、復健，影響日常生活，也因擔心復原狀況不佳，承受巨大心理壓力，甚在復健2年後，仍遺有全人障害5％的勞動能力減損。