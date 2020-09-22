越南失聯移工在台藏7年 還開工程行載同鄉四處攬工

移民署南區事務大隊台南市專勤隊接獲線報，有越南籍男子四處招攬同鄉失聯移工，自己承攬工程，還兼任司機每天載送到各處工地，專勤隊派員跟監多日，查獲已在台躲藏7年的杜姓越南男子與6名失聯移工。

杜姓男子起初堅稱自己是結婚來台外籍配偶，已取得身分證是道地台灣人，神色自若，卻因不諳中華民國身分證男女字號有別，參考女友身分證字號說給查緝人員聽時漏餡。專勤隊上午表示，7名失聯移工訊問後依違反入出國及移民法移送收容所，近日陸續遣送出國。

台南市專勤隊隊員表示，跟監後利用移工清晨出門上工時圍捕，杜姓司機遭盤查時堅稱自己已取得中華民國身分證，只是未帶證件，專勤隊員見他神色自若且異常鎮定，半信半疑，請他說出身分證字號，杜一臉正經說「D22…」，立刻被識破，因為我國身分證字號2開頭代表女性，根本不可能是男性證號。

查緝人員比對指紋後，杜男坦承自己是失聯7年的移工，女友是取得中華民國身分證的越南人，雙方生有1子，杜於失聯期間到處打工，發現台灣營造業缺工，具有生意頭腦的他於今年3月以女友名義成立工程行，招募同為失聯移工身分的越南同鄉，承攬零星工程，並兼當司機。