都是老爸中風缺錢 一個背重利、另一放高利被判刑了

台中市民吳姓男子因父親中風急需錢用，向經營小額款的伍男借款3萬元，扣除利息及手續費，吳僅拿到2萬3000元，還簽發面額6萬元的本票交付，吳先後還了3萬5200元後，無力支付重利報警，法官查出伍男要扶養中風、重度智障父親而犯案，台中地院今天依重利罪將他判刑6月，得易科罰金。

合議庭審酌，伍男（27歲）正值壯年，不思以正當方式獲取利益，竟利用他人需款孔急之際，圖謀收取重利而借款與被害人，易導致被害人因高額利息而加速惡化經濟狀況，危害金融交易秩序。法官以他要扶養風、重度殘障父親，諭知易科罰金。

判決書指出，伍男與止詳人，以手機簡訊發送「小額借貸、客票貼現」等文字廣告向不特定人招攬，於2017年5月16日，吳男因父親中風，急需籌措醫藥費用，接獲簡訊後撥打電話聯繫，相約在中市潭子區圓通南路72巷附近巷道會面。

伍男等人到場貸予吳男新台幣3萬元，計息方式以7日為1期，每期繳納利息6000元，若遲誤以每1日1,000元計算，當場扣除利息及手續費，僅交付2萬3000元，吳並簽發金額為6萬元之本票及借據為擔保。