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三惡男共謀「弄錢」 少年戴金項鍊被攔打成腦震盪
何姓、劉姓、李姓男子因缺錢花用，今年4月晚間共謀到新竹市區「弄錢」。3人開著小貨車閒晃，見一名溫姓少年脖戴金項鍊，便一路尾隨，趁溫行經一處巷口將其攔下、毆打，將溫打成腦震盪後搶走金項鍊與1400元現金、手機；新竹地院審理終結，依結夥3人以上強盜罪判3人5年6月至5年8月不等刑期。
經查，何姓、劉姓、李姓3人因缺錢花用，今年4月29日晚間開著小貨車到新竹市區，他們鎖定一名溫姓少年，見對方脖子戴著金項鍊，便一路跟蹤尾隨，由劉、李藉故攔下溫，先毒打對方，再要求交出手機、身上1400元現金，隨後何也上前加入圍毆行列，並拉扯溫的金項鍊，使其斷成3截，其中2截遭何搶走，溫則因毆打造成腦震盪合併顏面部挫傷。
警方獲報趕抵，當場逮捕何、劉兩人，並歸還溫的手機與金項鍊，但劉仍取走1400元現金。李則趁溫的家屬到場察看時趁機逃離，最後遭警方持拘票拘提到案。
法官認，何姓、劉姓、李姓3人因缺錢花用，竟隨機選定素不相識的被害人，以強暴方法取其身上財物，法治觀念淡薄，嚴重危害社會治安，考量3人坦承犯行，不過雖與溫男和解，卻未依和解成立內容履行，審酌依結夥3人以上強盜罪判何、李有期徒刑5年6月、劉遭判刑5年8月。
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