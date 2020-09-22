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高雄婦當庭嗆「雞仔腸鳥仔肚」 檢察官怒上訴她更慘了
林姓婦人去年8月到高雄福德二路派出所欲報案，大聲喧嘩遭制止後，涉嗆員警「警察當流氓在欺負民眾」，反先遭法辦，一審依侮辱公務員罪處拘役30日；檢方卻提上訴要求判更重，原來她開庭還嗆蒞庭檢察官「拿雞毛當令箭，雞仔腸，鳥仔肚」等語，高雄高分院改判拘役50日，得易科罰金5萬元定讞。
判決指出，林姓婦人（53歲）去年8月20日晚間9點多，到苓雅分局福德二路派出所欲報案，當時所內還有其他民眾待作筆錄，她疑心生不滿大聲喧嘩，兩名員警制止後，她竟嗆楊姓員警「你是在哭夭什麼」、「你流氓是嗎」、「警察當流氓在欺負民眾」，楊姓員警便依妨害公務罪嫌將林婦送辦。
林婦辯稱，她當時進去派出所是要提告，「公務員應該要服務民眾，是警察欺負我，我才說這些話」，也解釋原本前面有其他民眾製作筆錄，員警告訴她要排地3順位，但她罵警被抓後，就能馬上製作筆錄，反而她一開始要提告卻被刁難，把過錯推給民眾。
一審法官認為，林婦沒指出具體的事實就罵「流氓」，已貶損員警人格，罵「靠腰」也是對別人言論表達不屑，足使人感受侮辱，考量她犯後未和解，依侮辱公務員罪處拘役30日。
檢方卻提上訴，指出林婦在一審審理期間，還當庭說「檢察官專門在吃案的」、「為什麼不制止這位歪七扭八的檢察官」、「你腦筋不好還可以當檢察官」、「拿雞毛當令箭，雞仔腸，鳥仔肚」、「你瀆職你知道嗎」等語，攻擊辱罵代表國家實施公訴的蒞庭檢察官，顯見目無法紀，毫無反省，應判更重；二審合議庭認同她確實態度惡劣，改處拘役50日。
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