高雄婦當庭嗆「雞仔腸鳥仔肚」 檢察官怒上訴她更慘了

林姓婦人去年8月到高雄福德二路派出所欲報案，大聲喧嘩遭制止後，涉嗆員警「警察當流氓在欺負民眾」，反先遭法辦，一審依侮辱公務員罪處拘役30日；檢方卻提上訴要求判更重，原來她開庭還嗆蒞庭檢察官「拿雞毛當令箭，雞仔腸，鳥仔肚」等語，高雄高分院改判拘役50日，得易科罰金5萬元定讞。

判決指出，林姓婦人（53歲）去年8月20日晚間9點多，到苓雅分局福德二路派出所欲報案，當時所內還有其他民眾待作筆錄，她疑心生不滿大聲喧嘩，兩名員警制止後，她竟嗆楊姓員警「你是在哭夭什麼」、「你流氓是嗎」、「警察當流氓在欺負民眾」，楊姓員警便依妨害公務罪嫌將林婦送辦。

林婦辯稱，她當時進去派出所是要提告，「公務員應該要服務民眾，是警察欺負我，我才說這些話」，也解釋原本前面有其他民眾製作筆錄，員警告訴她要排地3順位，但她罵警被抓後，就能馬上製作筆錄，反而她一開始要提告卻被刁難，把過錯推給民眾。

一審法官認為，林婦沒指出具體的事實就罵「流氓」，已貶損員警人格，罵「靠腰」也是對別人言論表達不屑，足使人感受侮辱，考量她犯後未和解，依侮辱公務員罪處拘役30日。