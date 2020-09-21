法稅改聯盟赴執行官家抗議 執行署：逾法律紅線

中央社 / 台北21日電

自稱太極門及法稅改聯盟等多人，18及19日赴行政執行署新竹分署執行官住家抗議。行政執行署今天嚴厲譴責指出，已侵犯隱私，造成執法者及其家人心生恐懼，逾越法律紅線。

法務部行政執行署發布新聞稿表示，自稱太極門及法稅改聯盟等約20餘人，於18日及19日，連續兩天前往承辦滯欠大戶洪姓義務人欠稅案件的主任執行官住家門前，拉舉白布條、看板、以廣播播放抗議稅改不公、違法徵收，並指名道姓這名主任執行官是為了獎金而違法執行本案等語。

行政執行署指出，這些行為已侵犯主任執行官的居家隱私，造成執法人員及其家人心生恐懼，也影響社區住戶日常生活的安寧秩序，明顯已逾越法律紅線，予以嚴厲譴責。

執行署說，這名主任執行官因這些不明人士到其住家門前聚眾陳抗，造成他心理壓力且心生畏懼，不敢返家，並擔心危及自身與家人安全，因此依法向警方報案。

行政執行署呼籲，執行署所屬人員離開辦公處所後，同樣為人子女、為人父母，一樣有家人，面對動輒聚眾的陳抗團體，若無法律保護無疑居於弱勢一方，執法人員有免於恐懼的自由，不應因依法執行案件而受到污衊或恐嚇。

行政執行署感謝新竹縣警察局依法執行、維護執法人員及其家屬人身安全，並再次呼籲相關人士立即停止一切違法脫序行為，如有不服應循法律途徑救濟，以免徒勞無功又造成社會不安。

新竹分署承辦的洪姓義務人欠稅案件，已經最高行政法院判決確定，洪姓義務人應繳稅，並非如陳抗團體所說的「無罪無稅」，且本件執行案件也經洪姓義務人多次向法院提起再審，均經法院駁回，因此新竹分署依法執行，並無違誤。

陳抗團體及洪姓義務人主張本件不應繳稅，但此因涉及租稅專業的認定，新竹分署依法無權認定，必須遵照法院判決及國稅局課稅處分的內容執行；如果義務人對課稅處分不服，自應向法院或國稅局尋求法律途徑救濟。

新竹分署依法辦理本案的強制執行程序，拍賣洪姓義務人的不動產，過程均依法定程序進行，但7月開始，自稱太極門及法稅改聯盟等人員，開始不斷到行政執行署及新竹分署辦公場所陳抗，故意扭曲執行人員是為獎金而執行，在大門口做法事、灑冥紙，詛咒執行人員下地獄、遭天譴、必有報應，甚至謾罵及拍打車窗，以打電話佔線方式癱瘓公務機關電話、以電話騷擾執行人員，均已嚴重影響公務機關運作及妨礙其他民眾洽公的權益。

新竹 陳抗 警察

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