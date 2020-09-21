男子殺人判16年嫌太重 兇嫌律師辯護：偶然旁邊就一把刀

男子楊蔡蓂葦替人討公道痛毆調酒師辛家豪致死，台北地院依殺人罪判他16年徒刑，共犯楊蔡蓂萱（胞弟）判刑6月、林琨胤判刑5月、林耿安判刑4月徒刑，3共犯得易科罰金。楊蔡蓂葦和檢方上訴，高等法院今開庭，楊蔡蓂葦表示「判太重」，律師辯護整件事是個偶然，因為「旁邊就一把刀」。

告訴代理人表示，被害家屬希望對方能儘快協商賠償問題。北院民事庭明將開本件刑事附帶民事訴訟，楊蔡兄弟提出願支付170餘萬元和解，林琨胤願賠償30萬元，但與被害家屬的認知差異過大。

楊蔡蓂葦無業但已婚，育有1子。檢方指控，死者辛家豪在夜店擔任吧檯經理兼調酒師，與在酒店工作的劉姓女友同居台北市廈門街出租套房；2018年1月27日，劉女下班和閨密去KTV飲酒、唱歌，天亮返家，辛不滿質問劉女，劉女向閨密抱怨。

劉女說，當天早上遭辛毆打，她10點多以用微信向黃姓閨密泣訴被打，當時黃女正和楊蔡蓂葦、楊蔡蓂萱、林琨胤、林耿安、周姓少年（移送北院少年法庭）、王靖平、徐瑀旋在唱KTV，楊蔡兄弟便鼓譟要教訓辛。楊蔡蓂葦強奪劉女手中鑰匙找人，他和楊蔡蓂萱、林耿安、林琨胤、周姓少年侵入辛家開扁。

楊蔡蓂葦因辛家豪反抗，盛怒之下，拿起現場刃長14公分的水果刀刺擊他的背、胸、頸等多刀，楊蔡兄弟、林琨胤隨即離開現場，而林耿安卻因換氣過度，倒臥於屋外。辛雖被送醫，但因多發性銳器刺創，造成血氣胸，休克死亡。

案發隔天，楊蔡蓂葦在警方策動下投案。楊蔡蓂葦在北院最後陳述時，突然翻供，改稱沒有殺人犯意，北院認為是畏罪之詞，不採信。而徐瑀旋證稱，楊蔡蓂葦、楊蔡蓂萱「喝到斷片」，有點「ㄎㄧㄤ ㄎㄧㄤ的」，對話中瞇眼或講話比較大聲，有時脾氣會上來，而楊蔡蓂萱又比楊蔡蓂葦還要醉一點。

北院認為，楊蔡蓂葦、楊蔡蓂萱、林琨胤、林耿安都有喝酒，但辨識或能力無顯著降低。

高院今開庭，林琨胤請假，林耿安無故未到。楊蔡蓂葦不再爭執無罪答辯，但打悲情牌，認為自己的情緒控管不好；律師在旁說「他割腕都不講」，指楊蔡蓂葦有自殘行為，希望法官以刑法57條酌減其刑。

律師說，希望將楊蔡蓂葦送精神鑑定，釐清事發時是否因精神狀況影響責任能力；高檢署公訴檢察官反對，認為該釐清的在一審時就已釐清，沒有再送鑑定的必要。