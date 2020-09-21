聽新聞
test
0:00 / 0:00

男子殺人判16年嫌太重 兇嫌律師辯護：偶然旁邊就一把刀

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

男子楊蔡蓂葦替人討公道痛毆調酒師辛家豪致死，台北地院依殺人罪判他16年徒刑，共犯楊蔡蓂萱（胞弟）判刑6月、林琨胤判刑5月、林耿安判刑4月徒刑，3共犯得易科罰金。楊蔡蓂葦和檢方上訴，高等法院今開庭，楊蔡蓂葦表示「判太重」，律師辯護整件事是個偶然，因為「旁邊就一把刀」。

告訴代理人表示，被害家屬希望對方能儘快協商賠償問題。北院民事庭明將開本件刑事附帶民事訴訟，楊蔡兄弟提出願支付170餘萬元和解，林琨胤願賠償30萬元，但與被害家屬的認知差異過大。

楊蔡蓂葦無業但已婚，育有1子。檢方指控，死者辛家豪在夜店擔任吧檯經理兼調酒師，與在酒店工作的劉姓女友同居台北市廈門街出租套房；2018年1月27日，劉女下班和閨密去KTV飲酒、唱歌，天亮返家，辛不滿質問劉女，劉女向閨密抱怨。

劉女說，當天早上遭辛毆打，她10點多以用微信向黃姓閨密泣訴被打，當時黃女正和楊蔡蓂葦、楊蔡蓂萱、林琨胤、林耿安、周姓少年（移送北院少年法庭）、王靖平、徐瑀旋在唱KTV，楊蔡兄弟便鼓譟要教訓辛。楊蔡蓂葦強奪劉女手中鑰匙找人，他和楊蔡蓂萱、林耿安、林琨胤、周姓少年侵入辛家開扁。

楊蔡蓂葦因辛家豪反抗，盛怒之下，拿起現場刃長14公分的水果刀刺擊他的背、胸、頸等多刀，楊蔡兄弟、林琨胤隨即離開現場，而林耿安卻因換氣過度，倒臥於屋外。辛雖被送醫，但因多發性銳器刺創，造成血氣胸，休克死亡。

案發隔天，楊蔡蓂葦在警方策動下投案。楊蔡蓂葦在北院最後陳述時，突然翻供，改稱沒有殺人犯意，北院認為是畏罪之詞，不採信。而徐瑀旋證稱，楊蔡蓂葦、楊蔡蓂萱「喝到斷片」，有點「ㄎㄧㄤ ㄎㄧㄤ的」，對話中瞇眼或講話比較大聲，有時脾氣會上來，而楊蔡蓂萱又比楊蔡蓂葦還要醉一點。

北院認為，楊蔡蓂葦、楊蔡蓂萱、林琨胤、林耿安都有喝酒，但辨識或能力無顯著降低。

高院今開庭，林琨胤請假，林耿安無故未到。楊蔡蓂葦不再爭執無罪答辯，但打悲情牌，認為自己的情緒控管不好；律師在旁說「他割腕都不講」，指楊蔡蓂葦有自殘行為，希望法官以刑法57條酌減其刑。

律師說，希望將楊蔡蓂葦送精神鑑定，釐清事發時是否因精神狀況影響責任能力；高檢署公訴檢察官反對，認為該釐清的在一審時就已釐清，沒有再送鑑定的必要。

律師表示，這整件事情就是一個偶然，因為旁邊就有一把刀，剛好被楊蔡蓂葦拿來殺人。楊蔡蓂萱則主張自己沒拿刀，殺人案與他無關。本件諭知候核辦。

男子楊蔡蓂葦（前）拿水果刀殺死調酒師辛家豪，台北地院依殺人罪判他16年徒刑，共犯、胞弟楊蔡蓂萱（後）也因傷害罪遭判6月得易科罰金之刑。高等法院今開庭，楊蔡蓂葦表示「判太重」，律師辯護整件事是個偶然，因為「旁邊就一把刀」。記者王宏舜／攝影
男子楊蔡蓂葦（前）拿水果刀殺死調酒師辛家豪，台北地院依殺人罪判他16年徒刑，共犯、胞弟楊蔡蓂萱（後）也因傷害罪遭判6月得易科罰金之刑。高等法院今開庭，楊蔡蓂葦表示「判太重」，律師辯護整件事是個偶然，因為「旁邊就一把刀」。記者王宏舜／攝影

殺人 律師

相關新聞

跟士官上床 通姦除罪 海軍女兵免訴

高姓女子在海軍驅逐艦服役時，與已婚蘇姓男士官在艦上發生性行為，被同袍竊錄影片。蘇妻控告妨害家庭，高女原被判四月徒刑，上訴...

陳超明助理被控收50萬辯獻金：自白後請檢調查扣

國民黨立委陳超明被控協助太流董事長李恆隆爭奪SOGO經營權收賄100萬元，陳的助理梁文一居間聯繫也收50萬元，梁偵查中羈...

男子殺人判16年嫌太重 兇嫌律師辯護：偶然旁邊就一把刀

男子楊蔡蓂葦替人討公道痛毆調酒師辛家豪致死，台北地院依殺人罪判他16年徒刑，共犯楊蔡蓂萱（胞弟）判刑6月、林琨胤判刑5月...

林新醫院司機載洗腎患者沒固定 轉彎害人撞頭致命遭訴

台中市張姓男子是林新醫院庶務員，他在前年1月間負責接送洗腎病患的司機工作，但他涉嫌在同年8月間載運一名呂姓患者時，沒有將...

惡劣！偷開店裡賓士還酒駕肇逃 售車業務員吊銷駕照且不得再考領

新北市三重區昨天凌晨發生肇逃車禍，賓士轎車駕駛撞倒機車，不顧騎士死活、不管妨害交通安全，直接棄車逃逸。警方當天深夜逮捕3...

開「權利車」躲警 友人幫拔車牌湮滅事證遭判4月徒刑

林姓男子去年底開權利車行經新竹市區，為躲避警方查緝，他在車上懸掛另組車牌（子車），卻在途中遇上警方攔檢，林擔心無照駕駛、...

關不怕？工人酒後駕車再犯 法官判刑1年2月得坐牢

54歲郭姓土木工人曾因公共危險案件，經判處徒刑1年，2016年11月縮短刑期入監執行完畢後，今年7月1日在六甲區友人家飲...

班避之不及…當選衛生股長 怒毆提名同學

基隆市經國管理暨健康學院陳姓學生，不滿蔡姓同學提名他選上「衛生股長」，出手打傷蔡。陳同意賠蔡三六○○元尋求原諒，但蔡索賠...

防衛駕駛 幫你遠離馬路三寶

馬路如虎口，汽機車中的「三寶」總是神出鬼沒，不想被三寶擊落，機車如何防衛駕駛？不想成為恐怖分子，汽車停車開車門該怎麼做？...

生活法律／亂開車門撞倒人…賠152萬元

「馬路三寶」是近年在網路上的流行用語，泛指無視交通安全規則，任意變換車道、急停急切、突開車門的駕駛，這類三寶駕駛行為輕則...

熱門新聞

立委集體收賄案偵查終結 4現任立委1前立委共12人被起訴

內湖公車撞上人行道 1名行人命危1警員受傷

徐永明替時力籌錢約好收賄 卻擔心得罪徐旭東

影／內湖公車司機打瞌睡 衝上人行道1死1傷

男子訪友未遇亂開槍 返家心情不好疑又自開1槍送醫不治

立委集體收賄案約談立委助理63人 蘇震清2580萬收最大

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。