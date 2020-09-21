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惡劣！偷開店裡賓士還酒駕肇逃 售車業務員吊銷駕照且不得再考領

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三重區昨天凌晨發生肇逃車禍，賓士轎車駕駛撞倒機車，不顧騎士死活、不管妨害交通安全，直接棄車逃逸。警方當天深夜逮捕39歲劉姓售車業務員，原來他偷開二手車行的車，載著酒店小姐撞車肇逃，疑似為了躲避酒駕，可能換得更重刑責，至少得面臨15年以下有期徒刑，並吊銷駕照不得再考領。

劉姓男子的行徑相當惡劣，據了解，他偷開客戶委託出售的白色賓士E200五門轎式旅行車，去酒店消遙並帶小姐出場，凌晨3點駕車行經中山橋的中興北街下橋匝道時，撞倒機車導致37歲李姓騎士受傷。

但劉男沒有停車查看，還想加速逃離，卻因失控衝向右側貼著護欄持續滑行，最後卡死在隔音牆護欄上，右前輪脫落動彈不得，劉男帶著酒店小姐直接逃離現場，還不忘把車門鎖死。

當時車停在下坡出口匝道，現場只有1線車道，後方車輛若未留意，極容易發生追撞二次事故。劉男卻把撞傷人肇逃、嚴重阻礙交通、鎖門增加處理困難的爛攤子，統統丟給警察去擦屁股，還得花錢幫他請拖吊車排除路況。三重警分局偵查隊長鄭偉豪說，肇事急於逃離現場，通常非酒駕即是毒駕居多。

後來查出車籍登記在台中，但已委託新北市新莊區某二手車行代售，車行查出這輛車被劉姓業務偷開出去。原車主且帶著備用鑰匙，北上協助警方鑑識調查，一開車門，車內甚至仍留有濃厚酒味。

原來肇事後，劉男打電話請朋友開車來接他們2人，先送小姐返回北市中山區的酒店，劉男便獨自在附近投宿旅館到傍晚退房，他一度返回北投住家短暫停留，最後又躲到淡水藏匿於朋友家。

警方於昨天深夜11時40分，在淡水逮捕劉男歸案，他供稱當時因為太緊張，所以逃離現場，辯稱沒有喝酒開車。由於已事隔20個小時，身上已無酒味。

三重警分局最後以4條刑法罪嫌將劉男移送地檢署偵辦，包括致人受傷的肇事逃逸罪可處1年以上7年以下、妨害道路交通往來安全的公共危險罪可處5年以下、傷害罪可處3年以下、毀損罪則可處2年以下有期徒刑。

劉男除將面臨15年以下有期徒刑，違反道路交通管理處罰條例62條，致人受傷而肇事逃逸者，將處9千元罰鍰，並吊銷駕照不得再考領。此外，包括撞壞的賓士車和機車、道路隔音牆和護欄修繕、雇用拖吊車等費用，都要向他求償，恐怕破百萬元。

劉男偷開客戶委託車行寄賣的賓士轎車搭載酒店小姐，肇事致人受傷卻逃離現場。記者林昭彰／翻攝
劉男偷開客戶委託車行寄賣的賓士轎車搭載酒店小姐，肇事致人受傷卻逃離現場。記者林昭彰／翻攝
警方昨天深夜將劉嫌逮捕歸案。記者林昭彰／翻攝
警方昨天深夜將劉嫌逮捕歸案。記者林昭彰／翻攝
肇事車被扔在出口匝道上，警方花錢請拖吊車拖離現場。記者林昭彰／翻攝
肇事車被扔在出口匝道上，警方花錢請拖吊車拖離現場。記者林昭彰／翻攝

酒駕 駕照

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