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開「權利車」躲警 友人幫拔車牌湮滅事證遭判4月徒刑

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導

林姓男子去年底開權利車行經新竹市區，為躲避警方查緝，他在車上懸掛另組車牌（子車），卻在途中遇上警方攔檢，林擔心無照駕駛、懸掛錯誤車牌遭警告發，竟猛踩油門倒車衝撞員警後逃逸，之後將車扔在路邊，請余姓友人協助將車牌換下後丟棄；新竹地院審理終結，依隱匿刑事證據罪，判余4月徒刑。

法界人士指出，當民眾買車向銀行貸款，無力償還又將車拿去典當，導致該車進當鋪無法合法過戶，只能改以讓渡方式出售給別人，僅有使用權，卻無產權，這就叫權利車。一般而言，開玩權利車的人通常都會掛上其它車牌，藉此免於遭通報，被擁有債權的銀行強制拖回，就是所謂的「子車」。

經查，去年12月1日林開權利車行經新竹市區，卻遇上兩名員警盤查，林擔心無照駕駛與懸掛錯誤車牌遭識破，竟猛踩油門倒車逃逸，雖然警方朝車輪連開數槍，林仍脫逃，隨後將車扔在路邊，打電話給余姓友人求援，委請對方前往將車牌拆除丟棄，但仍遭警方調閱監視畫面查獲。

法官認為，余男明知林男為拒絕警方攔檢駕車逃逸，不勸對方向警方投案就算了，還依照林只是跑去拆車牌，將重要事證隱匿，企圖讓林逃過警方追緝，增加警方辦案難度，明顯欠缺法治觀念，考量余坦承犯行，態度良好，審酌依隱匿刑事證據罪，判刑4月，易科罰金12萬元。

余姓男子協助友人將全利車牌換下後丟棄；新竹地院審理終結，依隱匿刑事證據罪，判余4月徒刑。圖／報系資料照
余姓男子協助友人將全利車牌換下後丟棄；新竹地院審理終結，依隱匿刑事證據罪，判余4月徒刑。圖／報系資料照

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