關不怕？工人酒後駕車再犯 法官判刑1年2月得坐牢

54歲郭姓土木工人曾因公共危險案件，經判處徒刑1年，2016年11月縮短刑期入監執行完畢後，今年7月1日在六甲區友人家飲用啤酒後，經友人送返回住處，仍從住處涉嫌後後騎乘機車上路，行經六甲區174 線道23公里處為警攔查，經警測得呼氣酒測值每公升0.27毫克，台南地院依公共危險罪，累犯，判處徒刑1年2月，案可上訴。

判決說，郭前因公共危險案件，經台南地方法院判處徒刑1年確定，2016年11月8日縮短刑期入監執行完畢，仍不知悔改，今年7月1日上午10點多，在六甲區友人家飲用啤酒後，經友人送返住處，馬上即自該處騎乘機車上路，同日下午3點多，行經六甲區174 線道23公里處為警攔查，員警檢測郭其吐氣後所含酒精濃度，達每公升0.27毫克，法辦起訴。