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立委集體收賄案偵查終結 蘇震清等5名立委全被起訴

聯合報 / 記者賴佩璇/台北即時報導

台北地檢署偵辦立委集體收賄案，今全案偵查終結，依貪汙治罪條例罪嫌起訴民進黨籍立委蘇震清、國民黨籍立委陳超明廖國棟、無黨籍立委趙正宇、時代力量前黨主席徐永明、太流前董座李恆隆、政治公關郭克銘等人，並於今日上午一併移審台北地院。

目前全案共有蘇震清、陳超明、廖國棟、趙正宇等9人收押禁見，法院將召開移審庭，由於憲法增修條文第4條第8項規定，「立法委員除現行犯外，在會期中，非經立法院許可，不得逮捕或拘禁。憲法第74條之規定，停止適用。」須斟酌向立法院詢問許可。

檢調追查，蘇震清、廖國棟、陳超明、陳唐山、徐永明等5名現、前任立委，涉嫌長期透過白手套、「是知管理顧問公司」總經理郭克銘收賄，替太流前董事長李恆隆爭奪ＳＯＧＯ經營權；另查出現任立委趙正宇也透過郭收賄，涉貪汙罪。

檢調查出，李恆隆透過郭克銘當白手套，以「借款」、「捐款」、「政治獻金」、「出席費」、「公關費」等名義行賄，李恆隆最初以被害人之姿現身，並辯稱雙方的款項都是「借貸關係」。不過，經多次提訊，李已全數坦承犯行。

8月21日下午，檢方原本要提訊李恆隆出庭，他因例行回診，在戒護下就醫，因此未應訊。經台大醫院診斷發現新病灶，且手術風險極高，應儘速住院由原專科醫師進行手術，於是委由律師杜英達向法院聲請具保停止羈押。

法院詢問檢方意見，辦按團隊認為李恆隆雖有必要繼續羈押，但考量其病況嚴重，李恆隆已出具醫院診斷書以供證明，且全數坦承犯行，基於人道考量表示不反對，但要求法官應以高額具保，且須限制住居、出境、出海。

法官考量李所須治療方式顯非於看守所內所能完成，且兼有急迫性及極高風險，並非戒護送醫所能完成，已符合刑事訴訟法第114條第3款「現罹疾病，非保外治療顯難痊癒」要件，因此於9月11日裁定以1000萬元交保。

台北地檢署偵辦立委集體收賄案，今全案偵查終結，依貪汙治罪條例起訴立委蘇震清、陳超明、廖國棟、趙正宇、時代力量前黨主席徐永明、太流前董座李恆隆、政治公關郭克銘等人。圖／本報資料照。
台北地檢署偵辦立委集體收賄案，今全案偵查終結，依貪汙治罪條例起訴立委蘇震清、陳超明、廖國棟、趙正宇、時代力量前黨主席徐永明、太流前董座李恆隆、政治公關郭克銘等人。圖／本報資料照。

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