逾兩年31人求助 刑事局籲求職菲博奕業要小心

刑事局今天表示，菲律賓有許多非法博奕公司僱用外籍人士而引發糾紛，駐菲代表處近兩年多已接獲31人求助，呼籲求職民眾要注意菲國博奕產業因疫情已停擺，免成犯罪受害者。

刑事局今天發布新聞稿表示，只要向菲律賓的娛樂及博彩公司（PAGCOR）申請登記就能成立合法博奕（含實體與線上）公司，並可獲得菲國法令的規範與保障。

不過，仍有許多菲國博奕公司為非法營運。刑事局說，PAGCOR也會偕相關執法機關合作打擊非法博奕公司，像是今年5月間在菲國馬卡蒂市（Makati City）就查獲非法線上博奕公司，並逮捕265位中國大陸人士。

刑事局提醒，若國人一旦參與菲國非法博奕公司運作，除違反菲國法令而成為犯罪者外，若發生勞資糾紛，更可能成為犯罪受害者，不得不慎。

根據刑事局統計資料指出，自107年起迄今年8月底止，前往菲國博奕公司服務的國人已有31人向駐菲律賓代表處求援。其中，107年有11人，108年有12人，109年迄8月則有8人。

刑事局表示，今年有一名求援國人因英語能力有限，又和就職博奕公司發生合約糾紛，竟遭資方扣留其護照，且遭公司警衛限制不准離開公司，他在駐菲律賓代表處協助後才脫困；其他還有遭資方綁架、（鐵鏈）拘禁、傷害、恐嚇、性騷擾或苛扣受害人薪資等情事。

由於菲國博奕公司招募海外對象，常鎖定中國大陸、台灣及其他東南亞國家民眾。刑事局說，因中國大陸已要求其在菲國從事博彩業的人民於今年2月8日前返國，否則依制定法律處置，包括註銷護照、凍結帳戶及沒收財產等，因此可見台灣人已成菲國博奕公司的主要招募對象。

刑事局提醒，民眾應注意以下3個事項，以免成為下一個犯罪受害者。首先，菲律賓目前受疫情影響，自今年3月15日起採社區隔離措施，博奕產業也全面暫停營業，迄今尚未正式開放。

其次，民眾前往菲國博奕公司服務前，請廣蒐資訊並詳加評估風險，包括公司合法性、契約內容與實際工作項目，以及申辦工作簽證（持旅遊簽證無法工作）等，若有必要可聘請律師協助審閱。

最後，若需相關菲國就職資訊，可上菲律賓娛樂及博彩公司、國人海外就業資源中心、國人到菲律賓博奕產業服務應注意事項、駐菲代表處等官網查詢。