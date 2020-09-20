高雄里幹事用這招私吞「駐里事務費」 共犯檢舉全曝光

高雄三民區的里幹事余姓女子，遭控4年前起涉利用商家的空白免用統一發票收據，從每月4000元額度的「駐里事務費」詐領公款，直到曾協助拿收據的蕭姓友人前往自首並檢舉，才讓全案曝光。高雄高分院二審認定她共詐7次得手2萬2000元，依利用職務機會詐取財物罪，判1年10個月徒刑，褫奪公權2年，宣告緩刑5年。仍可上訴。

判決指出，已婚的余女曾於民間公司任職，2016年6月起擔任高雄三民區公所的里幹事，同年9月間，向某間茶行取得已蓋章的空白免用統一發票收據，明明未消費，竟自行填載購買4斤茶葉、共4000元，成功請領4000元該月的駐里事務費。

余女之後於2017年4月、2018年1月到5月之間，又6度用相同手法來詐領駐里事務費，後面的4次，由她友人蕭姓男子購買茶葉時，協助拿茶葉行空白收據，也用公款替蕭的茶葉買單；不過蕭姓男子良心過不去，2019年4月間主動向高雄市調處自首，同時檢舉余女的行徑。蕭獲檢方緩起訴處分。

余女接受偵訊時，承認持空白單據詐領駐里事務費，並當庭繳回2萬2000元給檢察官，一審合議庭審理認為她有自白且繳回所得，詐得公款也屬輕微，能依法減刑，考量她無前科，是一時貪念思慮欠周，依利用職務機會詐取財物罪等7罪，共判刑2年，褫奪公權2年，宣告緩刑5年。