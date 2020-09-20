廟祝不滿遭解任 放火燒東勢玉清宮要關1年10月

台中市鄧姓男子原本是東勢區玉清宮的廟祝，但與玉清宮管委會的委員、幹部相處不睦，因此在今年3月間開會決議解任鄧，鄧因而心生不滿，在遭解任的隔天凌晨2時許，就在玉清宮內的辦公室、神桌潑灑汽油後，以打火機點燃紙錢縱火，隨即逃逸，警方循線逮回鄧，鄧承認犯行，台中地院依公共危險罪，判刑1年10月，可上訴。

根據判決書，鄧姓男子曾任台中市東勢區玉清宮的廟祝，他長期與玉清宮管委會的委員、幹部相處不睦，經管委會在今年3月4日晚間8時許，開會決議將鄧解任，鄧因此心生怨懟，5日凌晨2時許，他以塑膠桶盛裝汽油前往玉清宮，並在玉清宮管委會辦公室、拜庭北側神桌等處所潑灑汽油後，以檀香、紙錢等物品助燃，再以點燃打火機方式縱火，並在同日凌晨2時23分許駕車逃逸。

鄧縱火後因附近住戶發現，趕緊通報警、消到場撲滅火勢，才未造成人員傷亡，也沒有影響到玉清宮主體建物的安全，警方事後循線查到涉案鄧姓男子，鄧辯稱是因無私奉獻擔任廟祝，卻遭玉清宮主委等人無理對待、驅趕，一時生氣之下才會縱火。