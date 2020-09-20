普悠瑪出軌被判休職 台鐵前副處長提再審遭駁

2018年10月21日台鐵普悠瑪號翻覆，造成18死，200多人輕重傷。本報資料照片

台鐵普悠瑪列車民國107年出軌翻覆意外，公務員懲戒委員會（現懲戒法庭）今年6月間判決機務處前副處長柳燦煌休職6月。柳燦煌不服，提起再審。懲戒法院判決駁回。

台鐵普悠瑪6432次列車於民國107年10月21日在宜蘭蘇澳新馬車站發生嚴重出軌翻覆意外，造成18人死亡、200餘人受傷，監察院3月間彈劾前台鐵局長鹿潔身、前機務處副處長柳燦煌及前綜合調度所所長吳榮欽，移送公懲會審理。

公懲會認為，3人違失行為間接導致這次事故發生，嚴重影響人民對公務員執行職務的信賴，判決鹿潔身、吳榮欽各降一級改敘、柳燦煌休職6個月。

公懲會認定，柳燦煌於辦理本案電聯車驗收過程中，疏未將攸關行車安全的ATP遠端監視系統列入檢驗測試程序，致本案電聯車在未具ATP遠端監視系統功能之情況下，即投入營運。

柳燦煌以原判決適用法規錯誤及發現新證據提起再審。懲戒法院懲戒法庭並不接受，認為柳燦煌所提證據，不能排除他在辦理電聯車驗收過程中的違失行為，原判決也沒有適用法規錯誤，再審無理由，判決駁回。