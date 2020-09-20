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黑道告別式處處有眉角 誰先上香隱喻江湖地位高低

徒手捶死11月女嬰案 狠父：沒殺人犯意求輕判

中央社 / 台北20日電

桃園市23歲林姓男子涉重捶11月大的小女兒致死，一審依殺人罪判刑18年，二審日前開庭，林男強調沒有殺人故意，請求以傷害致死論罪輕判12年，林妻則說原諒丈夫，求法官輕判。

二審台灣高等法院法官黃紹紘詢問林男，覺得自己構成的罪名及希望遭判刑度，林男答稱，當初因為小女兒哭鬧，才教訓打她，但沒有殺死女兒的犯意，希望以傷害致死論罪，原審以殺人罪判刑18年太重，希望能判12年左右。

林男說，事情發生後，有和妻子吵架，妻子現在願意原諒他並給最後一次機會，希望法官判輕一點，家裡還有5歲大女兒及4歲二女兒，盼能快點服刑早點回家和妻子女兒們團圓。

林妻表示，現在已原諒丈夫，案件發生後大女兒及二女兒被安置寄養家庭，只能假日見面帶她們返家，希望法官可以判丈夫輕一些刑度，他已知錯，請給個機會。林父則說，兒子可能因為當夜班保全，脾氣容易起伏，希望法官輕判給他自新機會。

法官庭末諭知林男應情緒控制好，年紀這麼小的孩根本無力承擔重捶，無論以殺人（本刑10年以上）或傷害致死（本刑7年以上）論罪，都因兒少法得加重其刑至1/2，因此刑度都不輕。

全案緣於，去年4月23日桃園市一名女嬰因失去呼吸心跳被緊急送醫後仍宣告不治，起初以為是20歲母親疏於照顧，導致女嬰從床上滾下造成頭部重創，但檢察官及法醫相驗後發現，女嬰頭、胸部有多處外傷併顱骨骨折導致內出血，心臟及肝臟也有挫裂傷，死因為多器官損傷及出血性休克死亡。

林男到案供稱案發前一天才因開銷問題與家人爭吵，隔天返家後仍為錢心煩，又聽到女嬰哭鬧聲一時無法控制情緒，才會涉嫌徒手捶擊女兒頭部及胸口，大女兒目睹證實林男犯案過程，桃檢依家暴殺人罪起訴。

一審桃園地院審酌，身為父母本應保護孩子，但林男卻有殺人不確定故意，只因情緒不佳就狠捶，且手段凶殘，本應處以最嚴厲之刑，考量林男父親及岳母等家人在法庭上求情等，依殺人罪判刑18年；案經上訴，二審由台灣高等法院審理。

殺人

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