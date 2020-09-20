台中男網路下注對賭獲無罪 法官：非公共場所與法有間

台中市莊姓男子在去年間以手機、電腦連線到「首席娛樂城」賭博網站後，申請加入會員，並到超商將賭資儲值到帳戶內兌換點數，以台幣1元兌換1點的方式，在該網站簽注，莊因此玩「百家樂」方式，與網站對賭，贏了9萬餘元的賭金，警方事後查獲後，將莊依賭博罪送辦，台中地院審理後，認定檢方未提供證據證據莊下注時有其他賭客得以觀看，與賭博罪構成要件中的「公眾得以出入場所」有別，判莊無罪。

根據判決書，莊姓男子明知「首席娛樂城」賭博網站，屬於供不特定人登入下注的網路賭博網站，但為了賭博賺錢，他涉嫌從去年不詳時間開始，在自己的住處以其他所使用的電腦、行動電話連線到該網路賭博網站，並申請加入該網站會員並取得帳號、密碼，多次至超商以i-bon系統索取代碼至櫃台繳費方式，將賭資儲值至該網路賭博網站所指定帳戶內以兌換點數，兌換比例為1比1。

莊以會員帳號、密碼登入該賭博網站後下注，與與該賭博網站對賭，莊是點選該網站提供的「百家樂」遊戲，以押注莊家或閒家方式，與該賭博網站對賭。若其押中點數即可贏得倍率的賭金，該賭博網站並將贏得之賭金匯入莊的帳戶內，莊因此獲得9萬餘元的賭金，但遭檢警循線查獲，並依賭博罪函送法辦。

台中地院審理時，莊辯稱，下注時是一對一，網站的其他會員無法看到其對賭的情形，其下注的部分沒有其他賭客加入或在線上觀看，他也無法看到其他會員賭客賭博的情形。