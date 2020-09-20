「酒駕靈堂」祭弔600亡魂 南投酒駕犯殯儀館上課

南投縣近年因酒駕肇禍致死，平均每月至少1人，為矯正並嚇阻酒駕再犯者，南投縣監理站今年開辦講習教育課程，更首度移師到南投殯儀館，並將上課會場布置成靈堂，近距離感受死亡氛圍，盼違規人以此警惕，同時簽名宣誓「不再酒駕」。

南投縣警局交通組指出，全國各地近年因酒駕觸犯公共危險罪造成傷亡狀況屢見不鮮，南投縣也不例外，根據統計，去年因酒駕導致自身或他人身亡就有12件12人，今年至今也已有9件9人，平均每月至少1人因酒駕肇禍喪命。

但傷亡數字無法嚇阻酒駕者，甚至有人罰不怕再犯，南投監理站今年為此結合警政單位、道安宣導團開辦「酒駕再犯專班」，首度移師到縣立殯儀館懷源廳，並將禮儀廳佈置成靈堂，還擺放祭弔「5年內因酒駕喪生600位亡靈」的海報看板。

南投監理站站長游明傳說，透過到殯儀館上課是盼酒駕再犯的學員有所警惕，從靈堂環境體會到「生命無價」氛圍，懂得「珍惜生命」道理，更要下定決心不再酒駕，勿心存僥倖、害人害己，因此也要求他們舉手宣誓並簽名保證「不再酒駕」。

酒駕再犯專班楊姓學員則說，因酒駕犯錯被要求上課，知道上課地點是殯儀館感到抗拒，畢竟東方社會忌諱喪葬場合，一般人沒事才不會去，到場更發現是課堂即是靈堂，感觸很深，知道酒駕不應該，所以也宣誓會改變自己不再喝酒開車。